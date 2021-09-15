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Настя Ивлеева поцеловала Ксению Собчак на съемках нового шоу
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева поцеловала Ксению Собчак на съемках нового шоу
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 сентября. Популярный блогер Настя Ивлеева страстно поцеловала телеведущую Ксению Собчак на съемках нового шоу. Кадры появились в Instagram.

Зрители стали свидетелями французского поцелуя звезд отечественного шоу-бизнеса. «Близость» между Собчак и Ивлеевой произошла на сцене во время drag-шоу звезд интернета «Королевские кобры».

По кадрам видно, что Ивлеева и Собчак целуются несколько секунд под крики зала. Затем знаменитости расходятся. Но по записи заметно, что «блондинка в шоколаде» сильно смутилась.

В новом проекте приглашенные гости должны не только удивить зрителей хореографической подготовкой, но и харизмой. Изюминкой шоу стало то, что на сцене будут появляться мужчины, переодетые в женские костюмы.

Ксения Собчак выпустила большое интервью с Настей Ивлеевой, в котором та рассказала о жизни после расставания с супругом Элджеем и ответила на множество других вопросов. Беседа звезд вызвала много шума, в том числе из-за того, что блогер не смогла ответить на вопросы школьной программы.

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