Правительство России заявило о стабилизации цен на рынке пиломатериалов

Москва, 15 сентября. Минпромторг России заявил, что цены на продукцию лесопереработки стабилизировались. Их рост был вызван сезонными факторами, говорится в комментарии пресс-службы ведомства.

Увеличение стоимости пиломатериалов министерство связывает с ростом потребления продукции в восстанавливающемся строительном секторе основных экспортных рынков России. Сюда входят Ближний Восток, Европа, Китай и Япония.

«При этом по результатам еженедельного анализа цен в крупнейших DIY-сетях на продукцию лесопромышленного комплекса, который проводит Минпромторг России по поручению правительства РФ, на протяжении последних шести недель цена на пиломатериалы в целом стабилизировалась», — указывается в сообщении.

Несмотря на стабилизацию цен, высокий спрос на древесину сохраняется.

Министерство промышленности и торговли ранее раскритиковало законопроект Минприроды о Расширенной ответственности производителей (РОП), который подразумевает создание единой системы учета отходов. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, с учетом ввода такой системы, есть риск резкого сокращения товарооборота.