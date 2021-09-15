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Чемпион Паралимпиады Калина назвал жесточайшим карантин после возвращения из Токио
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Чемпион Паралимпиады Калина назвал жесточайшим карантин после возвращения из Токио
Спорт
Чемпион Паралимпиады Калина назвал жесточайшим карантин после возвращения из Токио
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 15 сентября. Пловец Андрей Калина, завоевавший три золотые медали летней Паралимпиады — 2020 в Токио, рассказал о жесточайшем карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Трехкратный чемпион летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио Андрей Калина прибыл в Санкт-Петербург из Донецка вместе с женой — супруги получили российское гражданство. В Северной столице атлет принял участие в пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».

В ходе мероприятия Калина рассказал, что по прибытии в Россию из Токио был вынужден уйти на жесточайший карантин. Несмотря на связанные с этим сложности, паралимпийцы, по словам Калины, все же встретились с главой российского государства в Екатерининском зале Кремля, где Путин вручит им награды.

Российский лидер 1 сентября 2021 года адресовал пловцу Андрею Калине поздравительную телеграмму, в которой отметил его успех на Паралимпиаде в Токио в плавании на дистанции 200 метров. Две другие золотые медали Калина завоевал в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и в заплыве на дистанции 100 метров брассом.

Ранее бронзовый медалист Паралимпиады Владимир Даниленко заявил, что, по его мнению, успехи чемпионов привлекают внимание к людям с ограниченными возможностями.

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путин изоляция калина
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