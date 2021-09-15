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Пореченков и Башмет удивили зрителей концертом «Облако в штанах»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 21:13
Общество
Пореченков и Башмет удивили зрителей концертом «Облако в штанах»
Кадр из фильма «Дело гастронома №1»  /  Prt Scr

Москва, 15 сентября. Известный актер Михаил Пореченков вместе с именитым музыкантом Юрием Башметом представили жителям Салехарда совместную программу «Облако в штанах».

Звездам российской эстрады в представлении необычной программы помог ансамбль Башмета «Солисты Москвы». Творческий союз показал литературно-музыкальное шоу, где Пореченков под музыку Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича читал произведения Владимира Маяковского. Удивленные зрители остались в восторге от необычной постановки, сообщает издание «Север-Пресс».

Музыку к спектаклю подбирал сам Башмет. Известно, что Маяковский, строки которого были прочитаны российским актером, дружил с Прокофьевым и был знаком с Шостаковичем.

«Нам хотелось через такое единение показать проникновенность текста поэта и всю красоту музыки», – пояснил свое решение маэстро.

Это не первый музыкальный проект Башмета с актером. Коллега Пореченкова Евгений Миронов задействован в работе музыканта «Ван Гог. Письма к брату» и «Гамлет». В конце августа Башмет представил свой спектакль по мотивам оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» на фестивале в Калининграде. В постановке принимали участие актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

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концерт пореченков башмет
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