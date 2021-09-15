Генсек Совета министров Гаити сложил полномочия

Порт-о-Пренс, 15 сентября. Генеральный секретарь Совета министров Гаити покинул свой пост.

Политик также сообщил о нежелании премьер-министра Ариэля Анри сотрудничать с правоохранителями. После генсек сложил с себя полномочия.

Ранее прокурор Бедфорд Клод обращался к премьеру с требованием содействовать правосудию. Позже Анри его уволил.

Ариэль Анри временно исполняет обязанности руководителя государства. Соответствующее решение было принято основными политическими силами Гаити. Потребность в новой власти появилась после убийства экс-президента страны Жовенеля Моиза. Главу государства расстреляла группа вооруженных людей.