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Генсек Совета министров Гаити сложил полномочия
Политика
Генсек Совета министров Гаити сложил полномочия
twitter.com  /  @PrimatureHT

Порт-о-Пренс, 15 сентября. Генеральный секретарь Совета министров Гаити покинул свой пост.

Политик также сообщил о нежелании премьер-министра Ариэля Анри сотрудничать с правоохранителями. После генсек сложил с себя полномочия.

Ранее прокурор Бедфорд Клод обращался к премьеру с требованием содействовать правосудию. Позже Анри его уволил.

Ариэль Анри временно исполняет обязанности руководителя государства. Соответствующее решение было принято основными политическими силами Гаити. Потребность в новой власти появилась после убийства экс-президента страны Жовенеля Моиза. Главу государства расстреляла группа вооруженных людей.

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