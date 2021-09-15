Паралимпиец Даниленко заявил о важности стимулирования спортивных тренеров

Санкт-Петербург, 15 сентября. Бронзовый медалист Паралимпиады Владимир Даниленко объяснил, получают ли тренеры достаточно признания в спорте на фоне успехов их подопечных, которые становятся чемпионами.

Российская сборная вернулась на родину после успешного участия в Паралимпийских играх в Токио. Медиагруппа «Патриот» пригласила медалистов для обсуждения итогов соревнований. Так, один из вопросов конференции коснулся роли тренеров в победах сборной.

Паралимпийский медалист Владимир Даниленко уверен, что спортивные наставники заслуживают признания. Пловец заявил, что награды могли бы стимулировать тренеров на новые успехи.

«Потому что, так как они вложили частичку своих сил в нас и мы показываем результат, и то, что этот показатель есть, они рады за нас. А то, что купаются [в славе], я считаю, что нет. Но думаю, что достойны, да», — отметил спортсмен.

Стоит отметить, что Даниленко разделил свой успех с тренером. Пловец отдал свою бронзу наставнику и таким образом подчеркнул важность его работы.

Даниленко также высказался о развитии доступной среды для инвалидов Петербурга. Паралимпиец объяснил, как успехи чемпионов привлекают внимание к группам людей с ограниченными возможностями.