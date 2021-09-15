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Toyota представила кроссовер RAV4 во «внедорожной» версии Adventure
Экономика
Toyota представила кроссовер RAV4 во «внедорожной» версии Adventure
toyota.com  /  Toyota Motor

Москва, 15 сентября. Автопроизводитель Toyota презентовал «внедорожное» исполнение кроссовера RAV4 для путешественников под названием Adventure.

Версию для любителей активного отдыха отличают особые дизайнерские черты и новая LED-оптика проекционного типа. Такая позже будет устанавливаться на все RAV4 2022 модельного года.

Внедорожник имеет черную решетку радиатора с поперечиной по центру, иное расположение эмблемы Toyota, темную окантовку противотуманных фар. У модели 19-дюймовые матово-серые колесные диски, а также эксклюзивная двухцветная окраска кузова, сочетающая темно-зеленый колер Urban Khaki и серый Dynamic.

Интерьер — черная обивка сидений из экокожи и эксклюзивное светодиодное освещение. Авто укомплектовано гибридной силовой установкой, основанной на 2,5-литровом ДВС и двух электродвигателях с суммарной отдачей 222 лошадиные силы.

Японская компания Mazda, как стало известно ранее, завершит продажи кроссоверов CX-30 на российском рынке. Модель стала «жертвой» дефицита электронных компонентов.

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Все новости / Экономика / Toyota представила кроссовер RAV4 во «внедорожной» версии Adventure
toyota автомобили авторынок rav4
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