Toyota представила кроссовер RAV4 во «внедорожной» версии Adventure

Москва, 15 сентября. Автопроизводитель Toyota презентовал «внедорожное» исполнение кроссовера RAV4 для путешественников под названием Adventure.

Версию для любителей активного отдыха отличают особые дизайнерские черты и новая LED-оптика проекционного типа. Такая позже будет устанавливаться на все RAV4 2022 модельного года.

Внедорожник имеет черную решетку радиатора с поперечиной по центру, иное расположение эмблемы Toyota, темную окантовку противотуманных фар. У модели 19-дюймовые матово-серые колесные диски, а также эксклюзивная двухцветная окраска кузова, сочетающая темно-зеленый колер Urban Khaki и серый Dynamic.

Интерьер — черная обивка сидений из экокожи и эксклюзивное светодиодное освещение. Авто укомплектовано гибридной силовой установкой, основанной на 2,5-литровом ДВС и двух электродвигателях с суммарной отдачей 222 лошадиные силы.

Японская компания Mazda, как стало известно ранее, завершит продажи кроссоверов CX-30 на российском рынке. Модель стала «жертвой» дефицита электронных компонентов.