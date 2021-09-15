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Украинский минкульт дважды внес рэпера Моргенштерна в черный список

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 21:03
Шоу-бизнес
Украинский минкульт дважды внес рэпера Моргенштерна в черный список
instagram.com  /  @morgen_shtern

Киев, 15 сентября. Известный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) во второй раз попал в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины.

Украинский минкульт дважды внес российского исполнителя в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» государства. В первый раз — под фамилией Валеев, во второй — под фамилией Моргенштерн.

«Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021)», — сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее стало известно, что рэпер помог жительнице Тимашевска Евгении Полуян собрать более 160 миллиона рублей на лечение ее сына Ильи. Мальчик борется со спинально-мышечной атрофией. Теперь на эти деньги ему купят эффективный препарат «Золгенсма», который назначают пациентам со СМА.

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украина минкульт черный список моргенштерн
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