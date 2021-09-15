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Первый электрифицированный автомобиль Rivian R1T сошел с конвейера в США

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:59
Экономика
Первый электрифицированный автомобиль Rivian R1T сошел с конвейера в США
Prt Scr youtube.com  /  MotorTrend Channel

Вашингтон, 15 сентября. Компания Rivian выпустила первый серийный вариант электрического пикапа R1T. Это произошло на заводе в Нормале, штат Иллинойс.

Чтобы построить данную модель, много работы было потрачено на программирование, написал в своем Twitter генеральный директор компании Р. Дж. Скариндж. Первыми исполнениями R1T станут Launch Edition.

Пикап оснащен 20- или 22-дюймовыми легкосплавными дисками, защитным кожухом и воздушным компрессором. Внутри автомобиля кожаное рулевое кресло с подогревом сиденья, аудиосистема Meridian, отделка из натурального ясеня и 16-дюймовая информационно-развлекательная система и другие опции.

Стоимость электропикапа пока не сообщается. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть передним или полным.

Специалисты Alpha Motor превратили в электрокар шестиместный пикап Toyota SR5 1985 из «Назад в будущее» и хотят запустить серийный выпуск.

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