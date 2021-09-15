Москва, 15 сентября. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) провели успешную операцию против чадских бандформирований. Пользователи соцсетей отметили, что произошедшее напоминает сюжет фильма «Шугалей-3».

Главное командование ЛНА объявило, что накануне специальная оперативная группа бригады Тарик бен Зияд при поддержке авиации уничтожила колонну транспортных средств и бронетехники на юге страны. Бойцы ликвидировали десятки экстремистов, незаконно пересекших ливийскую границу.

Операция широко обсуждается на просторах сети Facebook. Многие пользователи провели аналогию произошедшего с тем, что показано в новом фильме «Шугалей-3». Кинолента является продолжением истории о судьбе российского социолога Максима Шугалея, в 2019 году попавшего в плен к бандформированиям.

Prt Scr facebook.com /

Публикации в соцсетях сопровождаются кадрами из фильма. Авторы при этом отмечают, что сюжет кинокартины не только основан на реальной истории, но и предсказал будущие события в стране. Например, авианалет ЛНА на места расположения группировок. Он, по словам пользователей, в точности показан в последней части трилогии.

кадр из фильма «Шугалей-3» /

Каждый из фильмов, посвященных истории Максима Шугалея, раскрывает проблему терроризма и бандформирований на территории Ливии. Благодаря картине широкой публике стали известны ужасы вооруженного хаоса в западном и южном регионах государства. Сам социолог провел в частной тюрьме в Триполи более полутора лет. Боевики удерживали его без предъявления официальных обвинений и подвергали пыткам.