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Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:57
Экономика
Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что меры поддержки кабмина и ЦБ помогли финансовым организациям страны преодолеть кризис и запустить удобные онлайн-сервисы.

Премьер-министр направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVIII международного банковского форума «Банки России — XXI век». Мероприятие проходит в Сочи с 15 по 18 сентября. В обращении Мишустин отметил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику, но в то же время придала импульс развитию цифровой трансформации. Благодаря этому удалось перевести операции в онлайн-режим.

Кроме того, глава кабмина назвал сочинский форум одним из самых важных событий в финансовой сфере, где авторитетные эксперты, акционеры и топ-менеджеры обсуждают актуальную проблематику, а также обмениваются опытом. Благодаря этому удается налаживать деловые контакты, добавил председатель правительства.

Запуск цифрового рубля станет одним из ключевых проектов в области цифровизации к 2030 году, говорится в материалах Минфина о стратегии развития финансового рынка. После введения отечественной криптовалюты удастся и дальше развивать платежную инфраструктуру в стране.

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