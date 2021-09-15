В Пермском крае кот Тимоша спас семью от смерти во время пожара

Москва, 15 сентября. Домашний кот по кличке Тимоша спас свою семью от мучительной смерти во время пожара в городе Краснокамске Пермского края.

Хозяйка кота Екатерина вместе со своей матерью и четырьмя детьми живут в частном доме. Ранним утром 8 сентября, когда родственники мирно спали, на придомовой территории вспыхнул пожар. Эта история могла бы закончиться трагедией, но 16-летний питомец спас всю семью — кот почуял неладное и начал будить хозяев.

«Когда мама проснулась, удивилась — на улице было подозрительно светло для такого времени суток. А когда выглянула в окно, все стало ясно — деревянная баня была вся объята огнем», — рассказала Екатерина.

Огонь уничтожил баню, где находилась кладовая с зимней одеждой для четверых детей, и колодец с питьевой водой. Соседи увидели горящую баню и оперативно вызвали пожарных. По словам Екатерины, теперь вся семья считает кота Тимошу ангелом-хранителем.

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