Контр-адмирал ВМС Британии Паркин объявил о нестандартной реформе королевского флота

Лондон, 15 сентября. Военно-морские силы Великобритании нуждаются в глубокой модернизации, но страна не может позволить себе такие расходы, заявил контр-адмирал королевского флота Джеймс Паркин.

Выступая в Лондонском университете в рамках форума по вопросам обороны и безопасности DSEI-2021, он призвал Британию вернуть себе статус великой морской державы, объявив в этой связи неожиданную реформу ВМС. По его словам, задуматься о «перезагрузке» флота Лондон заставляют морские успехи России и Китая. При этом в условиях отсутствия средств военным придется действовать нестандартным образом.

Так, Джеймс Паркин предлагает создать «флот будущего», который будет функционировать, применяя концептуально иную систему координации и использования ресурсов. К примеру, по мнению контр-адмирала, Великобритания могла бы создать сеть боевых судов, которые не имеют зависимости от типов вооружения, установленного на борту. Корабли попросту станут универсальной платформой для доставки оружия, необходимого для выполнения конкретной задачи.

Ранее, как сообщает RT, в Лондоне открыто объявили о новых антироссийских провокациях в Черном море. При этом британцы назвали подобные авантюры напрасной тратой денег.