Forbes призвал США сменить тактику борьбы с «Северным потоком — 2»

Вашингтон, 15 сентября. Власти США должны перестать бороться с российским газом в Европе и газопроводом «Северный поток — 2», а лучше заняться дипломатией, считает обозреватель Forbes Кен Сильверстайн.

Как пишет автор статьи, Вашингтону стоит прибегнуть к «дипломатическим мерам» на тему газопровода. Он также назвал «СП-2» уже свершившимся фактом. По мнению Сильверстайна, экономическая заинтересованность Германии в завершении проекта одержала верх над политикой.

«Введение экономических торговых барьеров или пустые политические угрозы могут привести к обратному результату и еще большему отдалению России», — написал обозреватель.

Журналист уверен, что СПГ Соединенных Штатов сможет конкурировать с российским газом в Европе, поэтому Вашингтону не стоит рвать на себе волосы из-за скорого запуска трубопровода. Евросоюз заинтересуется СПГ, если США найдут способ снизить цену на сырье. Вместе с тем Штаты должны поменять отношение к газовому вопросу Украины, так как Киев попросту манипулирует темой вместо того, чтобы начать разработку собственных газовых месторождений, заключил Кен Сильверстайн.

Ранее евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал власти Германии и заявил, что они «всех обманули» в маневре с «Северным потоком — 2». По его мнению, жители Польши и лично он оказались «обмануты» Германией, так как строительство газопровода завершилось, несмотря на ожидания Варшавы о приостановке проекта.