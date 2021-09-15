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Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
Весь мир
Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 15 сентября. Родственники погибших в результате взрыва в порту ливанской столицы обвинили бывшего премьер-министра страны Хасана Диаба в бегстве от следователей после того, как он отправился в США за несколько дней до допроса.

26 августа он не явился на слушание, после чего судья Тарек Битар приказал правоохранительным органам в следующий раз обеспечить его принудительную явку 20 сентября. Однако Диаб накануне вылетел в Стамбул, заявив, что на четыре недели убывает в Соединенные Штаты навестить сыновей, проходящих там обучение.

«Мы думаем, что он уклоняется от расследования, и это бегство стало одним из компрометирующих доказательств против него. Мы попросим судью добиться его возвращения, например, через Интерпол», — сообщил журналистом The National News Ибрагим Хотейт.

В результате взрыва Хотейт потерял своего брата, а затем возглавил движение родственников погибших, которые требуют справедливого разбирательства и привлечения виновных к ответственности. Многие из них после отъезда Диаба выразили аналогичное мнение.

«Разве он (Хасан Диаб — прим. ред.) не мог отложить свой рейс на неделю, чтобы дать показания по делу о преступлении, в результате которого погибло более 200 человек? Совершенно ясно, что он лишь пытается уклониться от какой-либо ответственности», — заявила Татьяна Хасрути, которая из-за трагедии в порту лишилась отца.

Ранее на этой неделе семьи жертв катастрофы провели акции протеста, потребовав явки чиновников в суд. Как сообщается, на слушание прибыл лишь бывший командующий Вооруженными силами Ливана Жан Кахваджи — остальные подозреваемые до сих пор под различными предлогами уклонялись от допросов, пользуясь несовершенством законодательства. В частности, экс-министр общественных работ и транспорта Юсеф Фенианос обжаловал повестку, сославшись на то, что членов кабмина и президента следует судить в иной инстанции, которая имеет соответствующие полномочия.

«Это воображаемый суд, который существует лишь на бумаге — с 1991 года он никого не преследовал», — пояснил Хотейт.

Из-за неспособности следствия привлечь виновных к ответу, а также активного сопротивления властей проведению разбирательства, пострадавшие от взрыва, члены семей погибших и ряд активистов подали обращение в Совет ООН по правам человека с требованием учредить «международную, независимую и беспристрастную судебную комиссию». Под заявлением поставили свои подписи около 145 физических и юридических лиц, включая правозащитные организации.

«Неудачи внутреннего расследования при проведении судебных процедур наглядно иллюстрируют широкую культуру безнаказанности должностных лиц, которая уже давно укоренилась в Ливане», — отметили заявители в письме.

Взрыв склада селитры в порту Бейрута, прогремевший в августе прошлого года, унес жизни более 200 человек и оставил более 300 тысяч граждан без жилья. Прокуратура Ливана инициировала расследование, в ходе которого выявила причастность ряда высокопоставленных чиновников, в том числе Диаба, к катастрофе. Тем не менее следствию до сих пор не удалось привлечь к ответственности ни одного из министров, которым предварительно предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной катастрофы.

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