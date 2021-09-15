Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия

Бейрут, 15 сентября. Родственники погибших в результате взрыва в порту ливанской столицы обвинили бывшего премьер-министра страны Хасана Диаба в бегстве от следователей после того, как он отправился в США за несколько дней до допроса.

26 августа он не явился на слушание, после чего судья Тарек Битар приказал правоохранительным органам в следующий раз обеспечить его принудительную явку 20 сентября. Однако Диаб накануне вылетел в Стамбул, заявив, что на четыре недели убывает в Соединенные Штаты навестить сыновей, проходящих там обучение.

«Мы думаем, что он уклоняется от расследования, и это бегство стало одним из компрометирующих доказательств против него. Мы попросим судью добиться его возвращения, например, через Интерпол», — сообщил журналистом The National News Ибрагим Хотейт.

Relatives of those killed in last year's massive Beirut port explosion have accused Lebanon's former prime minister Hassan Diab of “running away” from investigators after heading to the US on holiday despite a hearing scheduled for Monday, writes @Aya_Isk https://t.co/8ujsnPD1Oi — Sunniva Rose (@Sunniva_Rose) September 15, 2021

В результате взрыва Хотейт потерял своего брата, а затем возглавил движение родственников погибших, которые требуют справедливого разбирательства и привлечения виновных к ответственности. Многие из них после отъезда Диаба выразили аналогичное мнение.

«Разве он (Хасан Диаб — прим. ред.) не мог отложить свой рейс на неделю, чтобы дать показания по делу о преступлении, в результате которого погибло более 200 человек? Совершенно ясно, что он лишь пытается уклониться от какой-либо ответственности», — заявила Татьяна Хасрути, которая из-за трагедии в порту лишилась отца.

Ранее на этой неделе семьи жертв катастрофы провели акции протеста, потребовав явки чиновников в суд. Как сообщается, на слушание прибыл лишь бывший командующий Вооруженными силами Ливана Жан Кахваджи — остальные подозреваемые до сих пор под различными предлогами уклонялись от допросов, пользуясь несовершенством законодательства. В частности, экс-министр общественных работ и транспорта Юсеф Фенианос обжаловал повестку, сославшись на то, что членов кабмина и президента следует судить в иной инстанции, которая имеет соответствующие полномочия.

«Это воображаемый суд, который существует лишь на бумаге — с 1991 года он никого не преследовал», — пояснил Хотейт.

Al Jazeera English: "Survivors, NGOs call for international probe into Beirut blast" https://t.co/wHlsQLopNL — Evan Kohlmann (@IntelTweet) September 15, 2021

Из-за неспособности следствия привлечь виновных к ответу, а также активного сопротивления властей проведению разбирательства, пострадавшие от взрыва, члены семей погибших и ряд активистов подали обращение в Совет ООН по правам человека с требованием учредить «международную, независимую и беспристрастную судебную комиссию». Под заявлением поставили свои подписи около 145 физических и юридических лиц, включая правозащитные организации.

«Неудачи внутреннего расследования при проведении судебных процедур наглядно иллюстрируют широкую культуру безнаказанности должностных лиц, которая уже давно укоренилась в Ливане», — отметили заявители в письме.

"Down with [political] immunities. Never forget, never forgive." Families of the victims of the Beirut blast protest in front of UNESCO, where lawmakers are holding a secret vote on whether to refer ministers to prosecution at Supreme Council. https://t.co/QmMvc9e5Oy — Nadine Mazloum (@NadineMazloum) August 12, 2021

Взрыв склада селитры в порту Бейрута, прогремевший в августе прошлого года, унес жизни более 200 человек и оставил более 300 тысяч граждан без жилья. Прокуратура Ливана инициировала расследование, в ходе которого выявила причастность ряда высокопоставленных чиновников, в том числе Диаба, к катастрофе. Тем не менее следствию до сих пор не удалось привлечь к ответственности ни одного из министров, которым предварительно предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной катастрофы.