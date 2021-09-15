Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 21:00
21:00
Видео
«Зона интервью». Кирилл Вышинский о большом обмене заключенными
20:59
Экономика
Первый электрифицированный автомобиль Rivian R1T сошел с конвейера в США
20:57
Африка
Политолог Дугин обозначил роль России в освобождении Африки от неоколониализма
20:57
Экономика
Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики
20:54
Общество
В Пермском крае кот Тимоша спас семью от смерти во время пожара
20:53
Весь мир
Более трети населения Турции находится в долгах по кредитам
20:51
Весь мир
Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
20:50
Армия
Контр-адмирал ВМС Британии Паркин объявил о нестандартной реформе королевского флота
20:49
Политика
Forbes призвал США сменить тактику борьбы с «Северным потоком — 2»
20:48
Армия
Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
Все новости
ЛДПР

Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
Армия
Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 15 сентября. Министерство иностранных дел РФ призывает власти Южной Кореи и КНДР вернуться к диалогу после запуска ракет, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что МИД России внимательнейшим образом следит за развитием ситуации. По словам дипломата, необходимо урегулировать сложившийся на полуострове кризис политико-дипломатическим путем.

«Призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств», — заявила Захарова.

По ее словам, Москва будет способствовать тому, чтобы «вовлеченные государства» приступили к реализации «дорожной карты» урегулирования между Сеулом и Пхеньяном, составленной Россией и Китаем. Также РФ намерена настаивать на выполнении положений российско-китайского «плана действий» по решению проблем Корейского полуострова, разработанного в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Южная Корея отработала запуск собственной баллистической ракеты с подводной лодки. Отмечается, что реактивный снаряд пролетел запланированное расстояние и точно поразил цель, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
кндр захарова мид рф южная корея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru