Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет

Москва, 15 сентября. Министерство иностранных дел РФ призывает власти Южной Кореи и КНДР вернуться к диалогу после запуска ракет, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что МИД России внимательнейшим образом следит за развитием ситуации. По словам дипломата, необходимо урегулировать сложившийся на полуострове кризис политико-дипломатическим путем.

«Призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств», — заявила Захарова.

По ее словам, Москва будет способствовать тому, чтобы «вовлеченные государства» приступили к реализации «дорожной карты» урегулирования между Сеулом и Пхеньяном, составленной Россией и Китаем. Также РФ намерена настаивать на выполнении положений российско-китайского «плана действий» по решению проблем Корейского полуострова, разработанного в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Южная Корея отработала запуск собственной баллистической ракеты с подводной лодки. Отмечается, что реактивный снаряд пролетел запланированное расстояние и точно поразил цель, передает RT.