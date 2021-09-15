Пловец Даниленко связал развитие доступной среды для инвалидов с победами паралимпийцев

Санкт-Петербург, 15 сентября. Бронзовый медалист Паралимпийских игр по плаванию Владимир Даниленко объяснил, как успехи чемпионов могли отразиться на адаптации улиц Петербурга для инвалидов.

Российская сборная продемонстрировала успехи на Паралимпиаде в Токио, прочно удерживая позиции в медальном зачете. Медиагруппа «Патриот» пригласила чемпионов Игр, чтобы обсудить непростой путь к победе и выяснить, повлияли ли их результаты в спорте на повседневную жизнь.

Спикером брифинга выступил бронзовый медалист в квалификации по плаванию Владимир Даниленко. Пловец заявил, что именно успехи паралимпийцев могли привлечь внимание властей к развитию доступной среды для инвалидов на улицах Петербурга.

«Да, город тоже о нас думает и то, что мы показываем высокие результаты, они узнают о нас, видят, как мы продвигаемся. Они понимают, что люди с ограниченными возможностями тоже среди них есть, они видят это, они помогают», — убежден паралимпиец.

Пловец завоевал бронзу на Паралимпийских играх в дисциплине по плаванию на дистанцию 50 метров. Спортсмен выступил в классе S2, который объединяет участников с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Спикеры Андрей Калина и Сергей Гутников также поделились своим мнением касательно отношения к спортсменам на фоне допингового скандала. Эксперты рассказали, чувствовали ли паралимпийцы давление.