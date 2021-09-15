Российские паралимпийцы потрясли весь мир своими победами на состязаниях в Токио

В этом году российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете на Играх в Токио, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. О нелегком пути к блистательному успеху в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказали: петербургские спортсмены Андрей Калина, Владимир Даниленко, Дарья Адонина и генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

По словам Сергея Гутникова, последние девять лет проходили для российских спортсменов в условиях накала политической, информационной и абсолютно нечестной спортивной борьбы со стороны международных федераций различных видов спорта.

«Хоть Международный паралимпийский комитет и Международный олимпийский комитет лишили наши сборные политической составляющей, то есть гимна нашей страны, знамени нашей страны, тем не менее и Олимпиада, и Паралимпиада от этого стали не хуже, а результаты наших спортсменов потрясли не только нас, но и весь мир», — отметил генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Завоевавший золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в составе сборной Паралимпийского комитета России в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием (34 очка) и ставший трехкратным победителем Игр в Токио Андрей Калина подчеркнул, что такой успех стал результатом общих усилий.

«Это не только мои медали. Это и командный успех всей сборной, всей нашей страны, и в конкретном случае это касается сборной команды города, потому что это завоевано трудом и усилием. Без любви к делу здесь бы ни у одного из нас ничего бы не было», — сказал спортсмен.

Федеральное агентство новостей /

На минувших состязаниях Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), класс «s2», на дистанции 50 метров на спине. Ранее он стал обладателем двух бронзовых медалей Паралимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине (2:02,74) и на дистанции 200 метров вольным стилем (4:15,95). По его словам, он весьма доволен своими достижениями, учитывая, что это была его первая Паралимпиада. Словами сердечной благодарности он вспомнил своего первого тренера Ольгу Соловьеву.

Федеральное агентство новостей /

«Я научился плавать лучше своих конкурентов, которые позади, но впереди сильные соперники. Они дают мне тоже мотивацию еще выше, и я даю мотивацию тем, кто позади меня, чтобы они меня обгоняли. И это круто, потому что такая гонка заставляет всех нас совершенствоваться, я это почувствовал и благодарен всем за поддержку», — поделился паралимпиец.

Дарья Адонина завоевала бронзовую награду в составе команды Паралимпийского комитета России в парных соревнованиях по бочче. В ходе пресс-конференции она поведала подробности об этой тактической игре. Визуально она похожа на керлинг. Цель в ней — как можно ближе подкатить мяч своего цвета к нужной отметке на поле.

Федеральное агентство новостей /

Гости также отметил, что на протяжении состязаний с некорректным поведением со стороны организаторов Игр они не встретились. Впрочем, одна необычная деталь была. Выступать приходилось при пустых трибунах.

«Болельщиков не было. Эти Игры уникальны тем, что всю поддержку, которую мы ощущали на себе, мы воспринимали с помощью цифровых технологий. Писали со всех стран, и мы чувствовали поддержку болельщиков, которые находились у телеэкранов. Мы впервые испытали на себе полнейшую тишину при таких массивных трибунах, и та магия, которая происходила внутри каждого спортсмена, она творила чудеса, заставляла нас показывать результаты», — рассказал Андрей Калина.

В завершение Сергей Гутников подчеркнул, что выдающиеся спортивные результаты спортсмены могут демонстрировать только тогда, когда существуют условия для тренировок. В этой связи он отметил, что в настоящее время по распоряжению властей Санкт-Петербурга в Северной столице строится самый современный уникальный спортивный комплекс по адаптивной физической культуре в Европе. Сдача в эксплуатацию этого объекта намечена на ноябрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому чемпионы и призеры летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио получат государственные награды. С успешными выступлениями на состязаниях глава государства поздравил российских олимпийцев и паралимпийцев 10 сентября.