«Ненастоящее золото»: паралимпийский чемпион Калина объяснил царапины на своей медали

Санкт-Петербург, 15 сентября. Российский пловец Андрей Калина рассказал, как на его медалях, полученных на Паралимпийских играх в Токио, появились царапины, и объяснил, из чего делаются награды.

Паралимпиец стал гостем пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот». Он показал медали, завоеванные на Играх в Токио в этом году. На наградах были замечены царапины. По словам спортсмена, повреждения образовались на медалях по его вине.

Как указал Калина, когда на шее висят все завоеванные медали, то они трутся друг о друга. Из-за этого образовываются царапины.

«Это ненастоящее золото. Здесь основа медь, а покрытие золотое», — пояснил паралимпийский чемпион, добавив, что износостойкость медали вызывает сомнения.

Андрей Калина посвятил свои победы на Паралимпийских играх тренеру, супруге и команде. Он считает, что эти люди — неотъемлемая часть «любого процесса, любого результата, любой команды».

Сборная России завоевала на Паралимпийских играх в Токио 118 медалей. Больше всего наград команде принесли российские пловцы.