Евродепутат Сариуш-Вольский оказался недоволен решением Германии по «Северному потоку — 2»

Варшава, 15 сентября. Евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал власти Германии, которые якобы всех обманули в маневре с газопроводом «Северный поток — 2».

По словам парламентария, жители Польши и лично он оказались «обмануты» Германией, так как строительство газопровода завершилось, несмотря на ожидания Варшавы о приостановке проекта. В интервью изданию Gazeta Polska Codziennie евродепутат эмоционально заявил, что его лично обидело такое решение Меркель и Германии в целом.

Кроме того, Сариуш-Вольский возмутился, что Германия не координировала с Польшей свои отношения с Россией. Почему Берлин должен был это делать, политик не уточнил.

Польша не раз высказывала свое скептическое отношение к «Северному потоку — 2», а некоторые политики страны до сих пор призывают закрыть газопровод и не хотят замечать, что он уже достроен и скоро будет запущен.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не подтвердил информацию о начале поставок по газопроводу «Северный поток — 2» с 1 октября. По его словам, в этот день поставки не начнутся.