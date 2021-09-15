Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не позволил России стать «вассалом» США

Москва, 15 сентября. Американский режиссер Оливер Стоун высказал свое мнение о противостоянии между США и Россией, а также поделился отношением к президенту РФ Владимиру Путину.

Как считает Стоун, Вашингтон мог бы стать партнером Москвы, но этого не произошло из-за денег. По его словам, на Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить и завладеть бизнесом, но ничего не вышло, так как у страны есть сильный лидер.

«Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки», — высказался Стоун в интервью телеканалу «Россия-24».

Если бы это все же случилось, то США становились все сильнее и превращались бы во все больших тиранов, но в мире должен быть баланс и ни у кого не может быть слишком много власти, уверен режиссер. Вместе с тем Вашингтон заинтересован в наличии внешнего противника, чтобы у военно-промышленного комплекса Штатов были заказы, заключил Стоун.

Ранее обозреватель Тед Карпентер заявил, что президент США Джо Байден ведет истощающую «холодную войну на два фронта» с Россией и Китаем. Ее следует прекратить, пока не стало поздно, уверен журналист American Conservative.