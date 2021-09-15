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Нутрициолог Ирина Кононенко перечислила преимущества японской диеты

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:30
Общество
Нутрициолог Ирина Кононенко перечислила преимущества японской диеты
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Нутрициолог Ирина Кононенко рассказала, как похудеть на японской диете, а также перечислила основные преимущества такого питания.

По словам специалиста, диета в японском стиле представляет собой баланс сытных, вкусных и низкокалорийных продуктов. Также важен контроль порций и красивое оформление блюд.

«Чтобы получить бонусы от этой диеты, необходимо придерживаться простых правил: ешьте больше рыбы, овощей и фруктов, не увлекайтесь размером порций, принимайте пищу осознанно и медленно», — объяснила Кононенко в беседе с РИА Новости.

При небольшой калорийности рацион насыщен питательными веществами. Также японская диета привлекает большим разнообразием овощей, добавила нутрициолог.

Звездный диетолог Маргарита Королева ранее рассказала ФАН, какие продукты могут поднять настроение осенью. Например, эксперт советует заменить утренний кофе на травяной чай, а позавтракать тостом из отрубей с яблочным джемом.

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