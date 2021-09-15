Нутрициолог Ирина Кононенко перечислила преимущества японской диеты

Москва, 15 сентября. Нутрициолог Ирина Кононенко рассказала, как похудеть на японской диете, а также перечислила основные преимущества такого питания.

По словам специалиста, диета в японском стиле представляет собой баланс сытных, вкусных и низкокалорийных продуктов. Также важен контроль порций и красивое оформление блюд.

«Чтобы получить бонусы от этой диеты, необходимо придерживаться простых правил: ешьте больше рыбы, овощей и фруктов, не увлекайтесь размером порций, принимайте пищу осознанно и медленно», — объяснила Кононенко в беседе с РИА Новости.

При небольшой калорийности рацион насыщен питательными веществами. Также японская диета привлекает большим разнообразием овощей, добавила нутрициолог.

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