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В Роскачестве назвали неочевидные для заморозки продукты
Общество
В Роскачестве назвали неочевидные для заморозки продукты
pixabay.com  /  Pixabay License

Москва, 15 сентября. Специалисты Роскачества и потребительской организации Consumer Reports из США назвали ряд неочевидных продуктов, чей срок годности можно продлить благодаря заморозке.

По словам экспертов, сохранить на длительный срок в морозильной камере можно не только полуфабрикаты, но и некоторые продукты, на первый взгляд не предназначенные для этого способа хранения. Так, для продления срока годности можно прибегнуть к заморозке молока. В таком виде этот продукт сможет сохраниться более трех месяцев.

В случае редкого использования можно замораживать муку и пряные травы. При этом продукты следует герметично упаковать, а зелень рекомендуется измельчить до состояния пюре.

Твердый сыр также можно хранить в морозильной камере длительное время. Однако перед этим его следует натереть и расфасовать по пакетам. Также, чтобы предотвратить плесневение, можно замораживать хлеб, но такой способ хранения может изменить его текстуру.

Диетолог Анна Белоусова ранее пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы. Перед сушкой или заморозкой купленных грибов их следует тщательно протереть от всей видимой грязи чистой тряпкой или полотенцем.

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