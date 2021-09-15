Росстат: цены на бензин за неделю снизились на 5 копеек

Москва, 15 сентября. Средняя розничная цена бензина в период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек и достигла отметки в 48,88 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

Дизельное топливо, в свою очередь, подорожало на 1 копейку — до 50,63 рубля. На первой неделе сентября Росстат фиксировал снижение розничной цены на топливо. Тогда же в министерстве энергетики отметили, что в будущем стоимость нефтепродуктов будет меняться темпами, близкими к уровню инфляции. С начала 2021 года цены на бензин выросли на 6,3%, а на дизтопливо — на 4,1%.

Падение цен на бензин за прошедшую неделю было отмечено сразу в 35 российских городах. Сильнее всего топливо подешевело в Йошкар-Оле — на 0,5%. Наибольший рост цен фиксировался в Южно-Сахалинске — на 0,9%.

В конце августа цена бензина Аи-95 выросла на 0,51% — до 59,566 тыс. рублей за тонну. Цены на дизтопливо оставались на уровне 49,998 тыс. рублей за тонну.