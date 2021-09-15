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ФХР рассчитывает добиться участия Кузнецова в Олимпиаде 2022 года

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:27
Спорт
ФХР рассчитывает добиться участия Кузнецова в Олимпиаде 2022 года
nhl.com  /  NHL

Москва, 15 сентября. Федерация хоккея России (ФХР) хочет добиться сокращения срока дисквалификации форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

ФХР работает над сокращением срока дисквалификации двукратного чемпиона мира Евгения Кузнецова. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе организации. В ФХР надеются, что 29-летний нападающий «Вашингтона» сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине.

Кузнецов был дисквалифицирован в 2019 году за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения нападающего стала положительная допинг-проба. Срок дисквалификации Кузнецова заканчивается в июне 2023 года.

Ранее глава вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что полный состав тренерского штаба национальной команды на ОИ в Пекине определится в январе. Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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олимпиада кузнецов сборная россии дисквалификация фхр
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