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Политолог Кедми: два хода Путина разрушили крымские планы США
Армия
Политолог Кедми: два хода Путина разрушили крымские планы США
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин умело перевернул планы американских властей против самих США, попутно укрепив страну, заявил израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, операция американских спецслужб с государственным переворотом в Киеве подорвала стратегический баланс между НАТО и РФ. США уже строили планы на собственную военную базу в Севастополе, но Путин всего за два хода поставил шах и мат американцам, приводит «ПолитРоссия» слова аналитика.

«Шах – это был Севастополь, а мат – база в Тартусе и Хмеймиме», — сказал эксперт, добавив, что украинская операция США «так укрепила стратегические позиции России, что американцам и в страшном сне не виделось».

Кедми отметил, что Вашингтон не ожидал такого развития событий. Планы США были разрушены, когда американские стратеги уже определились с кораблями, которые будут базироваться в Крыму. Как следствие, попытка прибрать к рукам полуостров обернулась для Соединенных Штатов настоящим позором.

В 2014 году крымчане в ходе референдума поддержали идею воссоединения полуострова с Россией. С тех пор Москва укрепила регион, разместив здесь современные оборонные системы. Как сообщает RT, ранее на полуострове прошли учения дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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