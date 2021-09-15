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Ученые из Колорадского университета определили продукты для избавления от джетлага

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:25
Общество
Ученые из Колорадского университета определили продукты для избавления от джетлага
pixabay.com  /  Veganamente

Вашингтон, 15 сентября. Продукты, которые позволят организму быстро справиться с последствиями джетлага, назвали ученые из Колорадского университета в городе Боулдер.

Некоторые продукты способны повлиять на здоровье желудочно-кишечного тракта и восстановить микрофлору. Это помогает справиться со стрессом, который часто становится последствием джетлага. Состояние обычно возникает у людей во время перелетов на дальние расстояния или у сотрудников компаний, которые работают в ночную смену.

Специалисты провели исследование на лабораторных мышах. Результаты показали, что пища с большим количеством пребиотиков снижает уровень стресса у грызунов. Кроме того, продукты позволяли им переносить сильные нагрузки. Пребиотики содержатся в овсе, бананах, артишоках, луке-порее, спарже, соевых бобах.

Диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, какие продукты есть людям на работе, которые страдают от стресса. Многие привыкли заедать стресс и часто тянутся к конфетам или печенью.

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стресс продукты дежтлаг
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