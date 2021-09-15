Паралимпийцы Калина и Даниленко ответили на вопрос о раздувании допингового скандала в Токио

Санкт-Петербург, 15 сентября. Медалисты Паралимпиады Андрей Калина и Владимир Даниленко рассказали об отношении к сборной России на Играх в Токио на фоне допингового скандала.

Медиагруппа «Патриот» пригласила на пресс-конференцию чемпионов Паралимпиады в Токио, чтобы обсудить их путь к победе на соревнованиях. Спикерами выступили бронзовый медалист по плаванию Владимир Даниленко, глава Спортивной Федерации инвалидов в Петербурге Сергей Гутников и трехкратный золотой чемпион Андрей Калина, который представил на соревнованиях Россию, когда получил гражданство после эмиграции из Донецка.

Допинговый скандал после Олимпиады в Сочи осложнил отношения между Международным олимпийским комитетом и представителями российской сборной. Андрей Калина успешно показал себя на Играх в Токио. Спортсмен отметил, что не почувствовал на себе последствий раздувания скандала.

«Мы были готовы, но нам повезло. В то время, когда мы были отстранены, на нас были возложены обязательства. Мы сдавали часто допинг-пробы, и одно из правил 2021 года — это две пробы перед соревнованиями международного уровня. Соответственно, чище наших спортсменов после чемпионатов двух лет нет», — отметил спортсмен.

Даниленко поддержал Калину и заявил, что не ощущал на себе давление со стороны комитета. Однако Гутников уверен, что отношение к спортсменам проявлялось, в том числе, при пересмотре классов, в которых выступают паралимпийцы. Глава федерации назвал это аморальным и подчеркнул: это решение коснулось лишь участников российской сборной.

Ранее Гутников вспомнил про инцидент, который произошел на Паралимпиаде между российскими и украинскими игроками. Эксперт объяснил, должны ли иностранные соперники понести наказание за демонстративный жест против сборной России.