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Опрос CNN показал, как глубоко упал рейтинг Байдена
Весь мир
Опрос CNN показал, как глубоко упал рейтинг Байдена
Global Look Press  /  Wang Ying / Xinhua

Вашингтон, 15 сентября. Почти три четверти граждан США испытывают «немного или сильно» злы по поводу того, что происходит в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного каналом CNN.

Согласно полученным результатам, недовольны развитием ситуации 88% республиканцев, 70% независимых избирателей и 67% сторонников Демократической партии. При этом 69% респондентов высказались о том, что дела в стране идут «плохо или очень плохо» — такое мнение выразили 91% республиканцев, 49% демократов и 72% независимых избирателей.

Среди основных проблем, которые волнуют американцев, 77% опрошенных упомянули миграционный кризис, обвинив правительство в неспособности противостоять наплыву нелегалов. При этом характерно, что обеспокоенность нелегальной миграцией выразили большинство опрошенных демократов — 52% сторонников Демократической партии хотели бы видеть более решительные меры со стороны администрации Байдена в вопросе наведения порядка на южной границе США.

«Предварительные позитивные общественные перспективы, которыми были отмечены первые месяцы правления администрации Байдена, исчезли. Опубликованный опрос показывает, что растет доля американцев, которые считают, что дела в США идут плохо и что экономика находится в плохом состоянии, с ростом беспокойства по поводу коронавируса, экономики и преступности», — делают выводы аналитики CNN Дженнифер Агиеста и Ариэль Эдвардс-Леви.

Также среди тем, которые вызывают наибольшее беспокойство у американских граждан, упоминается состояние экономики — 77%, пандемия COVID-19 — 70%, рост преступности — 57%. Кроме того, 69% опрошенных заявили, что их взгляды «недостаточно либо не совсем не представлены» в высших эшелонах власти. Такой ответ в целом более характерен для республиканцев (91%), однако, почти половина демократов (49%) придерживается этого утверждения, что может свидетельствовать о внутреннем расколе в рядах Демократической партии.

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 / Федеральное агентство новостей

Результаты исследования, которое проводилось с 3 по 7 сентября и участие в котором приняли 2119 взрослых американцев, являются тревожным сигналом для администрации президента Байдена и Демократической партии в целом. Стремительное падение популярности президента может лишить демократов шансов удержать имеющееся у них большинство в Конгрессе в ходе намеченных на следующий год промежуточных выборов. Такое развитие событий еще больше ослабит позиции Байдена, который испытывает значительные трудности в реализации своих предвыборных обещаний из-за противодействия республиканцев и левого крыла его собственной Демократической партии.

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