Спортивный эксперт Гутников назвал потрясающими результаты российских паралимпийцев в Токио

Санкт-Петербург, 15 сентября. Генеральный директор Специального олимпийского комитета Петербурга Сергей Гутников восхитился российскими спортсменами, выступившими на Паралимпиаде в Токио.

Прогнозировать результаты российских паралимпийцев было сложно ввиду различных обстоятельств, указал Гутников. Ситуация накалялась из-за политической ситуации в мире, давления на спортсменов, позиции международных спортивных организаций по отношению к России и пандемии коронавируса.

Паралимпийцам было тяжело тренироваться и выстраивать календарь участия соревнований, отметил спортивный эксперт. По его словам, проблемы достались и организаторам, которые вынуждены были работать в беспорядке, устроенном Международным паралимпийским комитетом. Но это не сломило российских спортсменов, и они показали потрясающие результаты, констатировал Гутников.

«Результаты наших спортсменов, мне кажется, потрясли не только нас, но и весь мир. Хочу [высказать] уважение нашим спортсменам и поздравить их с наградами, потому что дались они очень сложно», — сказал Гутников в студии Медиагруппы «Патриот».

Сборная России на Паралимпийских играх в Токио завоевала 118 медалей (36 золотых, 33 серебряных, 49 бронзовых). Россия заняла четвертое место в медальном зачете, уступив Китаю, Великобритании и США.