Рамный внедорожник MU-X от Isuzu появится на российском рынке в 2022 году

Москва, 15 сентября. Автопроизводитель Isuzu в следующем году представит в России свой новый внедорожник. Он станет первой пассажирской моделью для этого рынка.

В основе машины лежит та же платформа, что и у пикапа D-Max, сменившего поколение в 2020 году. Отличие состоит в новой раме, более жестком кузове с дополнительными поперечными усилителями, а также более равномерной развесовке по осям. Габариты внедорожника почти идентичны моделям Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. В длину он 4850 мм, в ширину — 1870 мм, а в высоту — 1875 мм, колесная база — 2855 миллиметров.

На азиатском и австралийском рынках автомобиль продается с двумя турбодизелями на выбор — на 1,9 литра с отдачей 150 лошадиных сил и на 3,0 литра и 190 лошадиных сил. Мотор сочетается с «механикой» либо шестиступенчатым «автоматом».

В сентябре в шоурумах официальных дилеров Peugeot стала доступна новая версия кроссовера Peugeot 2008 с двигателем мощностью 150 лошадиных сил.