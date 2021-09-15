Появление Владимира Путина в Кремле стало спасением для страны. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Олег Матвейчев.

В среду, 15 сентября, американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором заявил, что президент РФ Владимир Путин смог предотвратить превращение своей страны в «вассала США». Деятель Голливуда подчеркнул, что Соединенные Штаты могли бы стать партнером России, но «из-за денег этого не произошло», поскольку дельцы с Уолл-стрит решили, что «Россию надо захватить, завладеть бизнесом».

После этого, продолжил Стоун, появились все эти олигархи, которым Путин стал противостоять — если бы не он, Россия «была бы уничтожена». По мнению режиссера, это плохо сказалось бы на самих Соединенных Штатах, которые могли превратиться в тиранию.

«Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это закон природы — должен быть баланс», — сказал Стоун.

Матвейчев выразил полное согласие с мнением американского деятеля культуры.

kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

«Чтобы доказать правоту его слов, не обязательно далеко ходить за примерами, — заметил политолог. — Кого бы мы ни взяли: украинцев, ливийцев, египтян, грузин, молдаван, киргизов и далее по списку — везде, где были проведены так называемые «оранжевые революции», страны превращались в нищих вассалов США, лишенных как денег, так и национальной гордости. Почему же с Россией не могло произойти все то же самое? Ведь дело как раз к этому и шло!»

Единственным препятствием, не давшим реализоваться этому крайне скорбному сценарию, стала, по словам эксперта, личность нового президента РФ Владимира Путина.

«И так считаю не только я или другие публичные патриоты — то же самое говорят оппозиционеры! — заявил собеседник ФАН. — Они же все стонут, причитая, что Путин, мол, их «главный враг и главное зло». Навальновцы без конца кричат о «России без Путина» именно по этой причине: он мешает им развалить страну!»

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