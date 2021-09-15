Выборы в Марокко: очередной провал «Братьев-мусульман» в Северной Африке

Крах Партии справедливости и развития (ПСР) на парламентских выборах в Марокко нанес серьезный удар по амбициям сторонников политического ислама в регионе и во всем мире.

Это событие стало последним в череде неудач «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ), шаг за шагом теряющих свой вес после падения их власти в Египте в результате свержения президента Мухаммеда Мурси 30 июня 2013 года. Организация, которая доминировала на политической сцене после так называемой арабской весны, не смогла на этот раз использовать то влияние, которым она когда-то гордилась.

Сокрушительное поражение в Марокко

Сокрушительный удар исламистам в ходе голосования в Марокко нанесли либеральные партии. ПСР в течение десяти лет возглавляла правящую коалицию. Имея раньше 125 мест в законодательном органе, сейчас она сохранила лишь 12. О результатах выборов объявил 8 сентября вечером министр внутренних дел Абделуафи Лафтит.

На следующий же день руководство партии, включая ее главу и уходящего премьер-министра Саад эд-Дина аль-Османи, подало в отставку. Согласно выступлению ПСР на пресс-конференции в Рабате, теперь она намерена вернуться к своей «естественной» роли в оппозиции и в скором времени проведет экстренный съезд.

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Коалиция сильно отставала от своих основных соперников — Национального объединения независимых (НОН) и движения «Подлинность и современность» (ПиС), получивших 97 и 82 места из 395 возможных. Отличилась также и правоцентристская партия «Истикляль», набрав в два раза больше голосов, чем на предыдущем избирательном процессе. Масштабы поражения умеренных исламистов стали неожиданными. Несмотря на отсутствие запрещенных перед выборами опросов общественного мнения, средства массовой информации и аналитики полагали, что ПСР все равно сохранит первое место.

Придя к власти после восстаний 2011 года на Ближнем Востоке и в Северной Африке, марокканская организация надеялась добиться третьего срока в качестве правящей коалиции. По мнению некоторых экспертов, ее поражению способствовали внутриполитические распри, возникшие после свержения прежнего лидера Абделилы Бенкирана, который занимал пост премьер-министра в 2011–2017 годах. Компромиссное же назначение его преемника Саад эд-Дина аль-Османи значительно ослабило привлекательность исламистского движения в стране.

Однако причины поражения ПСР кроются намного глубже. Несмотря на то, что за несколько дней до выборов партия обвинила в своих невысоких шансах на победу новую систему голосования, она забыла учесть, что снижению ее популярности во многом помогла неспособность лидеров выполнить обещания, данные в ходе предыдущих избирательных кампаний. Как итог, в течение десятилетнего правления организация потеряла значительную долю своих мест в различных регионах, в том числе там, где она традиционно имела власть.

Многие марокканцы обвиняют Партию справедливости и развития в неспособности сформулировать идеи и программы, которые могли бы отвечать требованиям людей. Как и другие ихванистские движения в арабском мире, ПСР зачастую полагалась на простые лозунги, такие как «Ислам — это решение!» и т. п. Однако в реальной политике их лидеры обычно не добиваются позитивных изменений.

Упадок политического ислама

Эксперты утверждают, что исламистские партии истощили свой моральный и религиозный ресурс и стали полагаться на отмеченные прагматизмом и оппортунизмом методы для сохранения господства и контроля над государственными институтами. При этом избиратели сразу нескольких арабских стран, которые поначалу с энтузиазмом относились к правлению «Братьев-мусульман», надеясь на их честность и справедливость, постепенно утратили доверие к исламистскому движению.

«Люди чувствовали, что ПСР отказалась от ключевых сражений и отошла от политики, а ее руководство, в целом, остается бездействующим, молчаливым и нерешительным, когда дело касается ключевых вопросов. Чувствуя себя брошенным, народ покинул партию», — заявила один из ее членов Амина Мелайнин, реагируя на сокрушительный провал своей организации на выборах.

Со своей стороны, тунисский исследователь и аналитик Сами Брахем утверждает, что крах политических исламских движений является результатом их неспособности «создавать программы и разрабатывать новые видения и восприятия». По мнению эксперта, эта неудача вдвойне драматична именно для «Братьев-мусульман», потому что, во-первых, они занимали руководящие должности в правительстве, а во-вторых, «в их случае к политическому провалу добавилась также потеря морального облика, учитывая опыт сотрудничества с коррупционными лобби».

Марокканские выборы имеют большое значение: они потрясли один из последних бастионов правления ихванистов и продемонстрировали ослабление их влияния в регионе. Среди экспертов бытует мнение, что исламистские партии, такие как ПСР в Марокко и «Ан-Нахда» в Тунисе, вместо того чтобы служить своему народу, тратили время и силы на попытки убедить Запад в том, что они больше не являются распространяющими радикализм религиозными группировками. Теперь же данные движения оставлены на обочине политической жизни в большей части региона.

Потеря авторитета в Тунисе

Ситуация с «Ан-Нахдой» аналогична той, которая произошла с ПСР. Тунисская исламистская партия начала постепенно терять популярность после парламентских выборов 2014 года. Электоральный процесс 2019-го показал, что за пятилетний период она утратила почти миллион своих избирателей.

Лидеры организации монополизировали власть, установив контроль над сменяющими друг друга правительствами, и в конечном итоге заработали всенародное недовольство своими действиями. Недавние опросы в Тунисе продемонстрировали, что глава партии Рашид Ганнуши, являясь одновременно спикером парламента, занял первую позицию в списке самых непопулярных политических фигур в стране. Общественное негодование по поводу плохой работы «Ан-Нахды» и неудач поддержанных ею властей достигло своего апогея 25 июля 2021 года, в национальный День Республики, когда тунисцы массово вышли протестовать на улицы. Ситуация в государстве побудила президента Каиса Саида приостановить работу парламента и отправить в отставку правительство.

Несмотря на наличие прагматичных лидеров, таких как Рашид Ганнуши и Абделила Бенкиран, две исламистские партии в Тунисе и Марокко за короткий срок смогли потерять авторитет и лишиться власти. Некоторые эксперты полагают, что другие ихванистские группы, более консервативные и пуританские, рискуют потерпеть сильнейший провал.

Так, в Алжире исламистское движение переживает состояние хаоса и раскола, что привело к его маргинализации на фоне близких к режиму либеральных партий. В отсутствие идей и программ борьба за лидерство между самими ихванистами в этой североафриканской стране обрела перманентный характер.

Несмотря на это, по итогам парламентских выборов, прошедших в июне 2021 года, идеологически близкая к «Братьям-мусульманам» партия «Общество за мир» заняла второе место, получив 80 мест в законодательном органе. По сравнению с избирательным процессом 2017-го это значительный прогресс для данной организации, которая упрочила свои позиции на политической сцене Алжира.

Самый серьезный удар

Пожалуй, наиболее громкое поражение движение «Братья-мусульмане» потерпело в той стране, где оно и зародилось почти сто лет назад. Основанная в 1928 году в Исмаилии 22-летним учителем Хасаном аль-Банной, в начале своей деятельности организация носила чисто религиозный характер и вела миссионерскую деятельность. Ее приверженцы выступали против влияния Запада и продвигали идеи исламского пути развития.

С течением времени структура движения стала более политизированной, а ее активисты впервые применили акции насилия и террора в качестве средства давления на правительство. После покушения на президента Египта Гамаля Абдель Насера в 1954 году власти официально запретили деятельность «Братьев-мусульман» в стране.

Восстановив активность в 1970-х при Анваре Садате, ихванисты снова начали пропагандировать антиправительственные лозунги, как и прежде прибегая к насильственным методам борьбы. Окончательная политизация партии и отказ от террора произошли лишь несколькими годами позднее. Несмотря на продолжающийся запрет со стороны официальных властей, социально ориентированные стремления организации приобрели широкую популярность и поддержку в египетском обществе. В 2005 году по результатам парламентских выборов сторонники «Братьев-мусульман» образовали крупнейшую оппозиционную фракцию, получив порядка 20% мест в качестве независимых депутатов.

В ходе протестов «арабской весны» члены партии активно участвовали в 18-дневных антиправительственных выступлениях, которые привели к отставке Хосни Мубарака, на протяжении 30 лет занимавшего пост президента Египта. Все еще представляя запрещенную в стране организацию, ихванисты умело воспользовались событиями «революции 25 января» для наращивания своей деятельности.

На пике популярности исламисты впервые одержали победу на парламентских выборах, а их кандидата Мухаммеда Мурси в 2012 году избрали президентом Египта. Его правление, однако, оказалось недолгим. Спустя год по стране прокатилась волна протестов, на этот раз направленных против самих «Братьев-мусульман», которые закончились свержением нового главы государства посредством военного переворота и его последующим арестом.

В декабре 2013 года власти Египта официально объявили организацию террористической. В отношении всех активистов движения с этих пор правительство могло принимать соответствующие меры. Членам ассоциации запретили устраивать митинги и пикеты. Теперь все, кто принимал участие в деятельности «Братьев-мусульман», финансировал ее либо пропагандировал их идеи, рассматривались как преступники и представали перед судом по статье о терроризме.

Толчком для принятия такого решения послужил теракт, совершенный в ночь на 24 декабря одним из смертников у полицейского офиса в городе Эль-Мансура, расположенном к северу от Каира. В результате атаки 17 человек погибли, более ста, включая офицеров служб безопасности, получили ранения. Сама организация заявляет о своей непричастности к нападениям на военные и гражданские объекты, однако власти уверены в том, что именно ихванисты виновны в многочисленных терактах, совершенных на территории страны.

Хотя нынешнему президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси удалось нанести самый серьезный удар движению «Братья-мусульмане», некоторые аффилированные группы смогли пережить этот кризис в других арабских государствах.

Зависимость от иностранной поддержки в Ливии

Так, например, произошло в Ливии. В августе 2021 года на фоне событий в соседних государствах депутат местного парламента Саид Амгейб призвал использовать опыт Египта и Туниса и положиться на армию, чтобы избавиться от влияния ихванистов.

«Истина, которую не хотят признавать некоторые из тех, кого мы считаем партнерами, заключается в том, что наши коллеги избавились от угрозы коррумпированных «Братьев-мусульман» благодаря поддержке вооруженных сил. Именно армия урегулировала положение и привела к его стабилизации, а затем к строительству и развитию», — написал член Палаты представителей на своей странице в Facebook.

Политическое крыло ихванистов представляет в Ливии так называемая Партия справедливости и строительства (ПСС), основанная в марте 2012 года. Ее члены в последний период предпринимают различные меры по реформированию своей организации путем изменения названия, слогана, внешнего облика и т. п. В июне 2021 года ПСС организовала конференцию, в ходе которой состоялось избрание нового руководства. Бывшего главу партии Мухаммада Савана, стоявшего у самых ее истоков в 2012-м, сменил видный политик и один из опаснейших лидеров «Братьев-мусульман» Имад Абдель Латиф аль-Баннани.

Все преобразования в рядах ливийских ихванистов, происходящие в преддверии намеченных на 24 декабря всеобщих выборов, аналитики объясняют неспособностью движения повлиять на решения в стране и потерей доверия со стороны народа. Как и в других государствах, после событий «арабской весны» Партия справедливости и строительства достаточно успешно показала себя в ходе электорального процесса 2011 года, проиграв, однако, в ходе избирательного процесса в 2014-м. Тогда «Братья-мусульмане» совершили полевой переворот при помощи коалиции «Рассвет Ливии», что в итоге привело к окончательному расколу в стране.

После провала исламистов в Тунисе члены местного ответвления террористической организации опасаются за свое положение, поэтому предпринимают различные шаги для разжигания новых конфликтов и обострения ситуации. Такой попыткой, в частности, стал призыв находящегося в изгнании видного муфтия Аль-Садика аль-Гарьяни преодолеть внутренние разногласия и начать вооруженное восстание. Об этом исламский деятель заявил в своем обращении к вооруженным группировкам операции «Вулкан гнева», транслировавшемся на телеканале Tanasuh TV во время его авторской передачи.

Помимо этого, религиозный деятель порекомендовал переходному Правительству национального единства (ПНЕ), базирующемуся в Триполи, укреплять отношения с «союзниками из Турции и Катара», что, по мнению муфтия, поможет бандформированиям побороть ЛНА. Активность ливийских «Братьев-мусульман» неразрывно связывают с поддержкой Анкары. Несмотря на то, что международное давление, направленное на вывод иностранных наемников с территории страны, все усиливается, это не помешало главе Правительства национального единства Абд аль-Хамиду Дабибе посетить Турцию в начале сентября. Данный визит лишний раз демонстрирует, то нынешние власти не препятствуют вмешательству ближневосточной республики во внутренние дела Ливии.

Стоит отметить, что созданный на основании Схиратского политического соглашения 2015 года Высший государственный совет (ВГС), который является консультативным властным институтом, возглавляет представитель ПСС Халед аль-Мишри. В настоящее время на фоне потери «Братьями-мусульманами» своей популярности в народе члены ВГС активно препятствуют проведению предстоящих президентских и парламентских выборов, а также призывают заморозить все договоры с внешними сторонами в военной сфере, чтобы не допустить вывода наемников.

Несмотря на то, что «Братья-мусульмане» в этой североафриканской стране смогли выстоять перед лицом трудностей, теперь они зависят от зарубежной поддержки, что сделало их полностью подчиненными Турции. Таким образом, местные ихванисты не рассматриваются как влиятельное ответвление террористической организации, и их роль не выходит за рамки обеспечения финансирования и помощи своим соратникам в регионе.

Поворотный момент

Вполне вероятно, что поражение Партии справедливости и равенства на парламентских выборах в Марокко станет поворотным моментом для движения, знаменующимся переходом от подъема к упадку. Крах ПСР — это «землетрясение, которое сломает хребет «Братьям-мусульманам» в исламском мире», считает эксперт по геополитическим вопросам из Рабата Амин Сосси Алауи. Два последовательных правительственных мандата после революций, охвативших арабский мир в 2011 году, позволили марокканскому избирателю во всей красе оценить бесперспективность популистских лозунгов ихванистов.

Таким образом, попытки террористического движения прибрать к рукам власть в арабском регионе терпят одну неудачу за другой. Методы выстраивания «Братьями-мусульманами» своей стратегии в каждом отдельном государстве зависят от местных факторов и реалий. Также различаются и подходы к противодействию политическому исламу. Марокканский народ, в частности, воспользовался своим правом изгнать ихванистов посредством урны для голосования.