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Весь мир
Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
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Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
Весь мир
Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
stocksnap.io  / 

Иерусалим, 15 августа. Палестинские заключенные в израильских тюрьмах отменили голодовку, начало которой планировалось на 17 сентября. Акция, в которой были готовы принять участие 1 400 человек, оказалась отменена ввиду удовлетворения требований арестантов, сообщает Комиссия по делам заключенных Палестинской автономии.

Пенитенциарная система Израиля пребывает в состоянии повышенного напряжения после того, как 6 сентября шестеро палестинцев совершили побег из тюрьмы строгого режима «Гильбоа», выкопав подземный ход под одной из раковин. Силы безопасности сразу же приступили к розыскным действиям, в первые же дни арестовав семьи беглецов и некоторое количество гражданских в близлежащих селениях. Они, предположительно, могли оказать содействие преступникам.

Вскоре данные действия привели к росту радикальных настроений среди арабского населения Западного Берега. Протесты прокатились по ряду городов и сел, включая Дженин, Бейту, Вифлеем и Рамаллу, а также по лагерям беженцев Аль-Аруб, Аль-Фавар. Возникшие беспорядки подавлялись нелетальными средствами, в результате чего свыше сотни палестинцев получили ранения.

Особо острая ситуация сложилась вокруг палестинского лагеря Дженин, где, по одной из версий полиции, могли укрываться беглецы. Последний объект находится в непосредственной близости от «Гильбоа» — примерно в 11 километрах. Кроме того, в одноименном городе живут родственники арестантов. В совокупности эти два фактора обусловили повышенный интерес полиции к Дженину, однако группировки палестинского сопротивления заявили, что окажут израильским силовикам противодействие при попытке войти на территорию лагеря и провести в нем обыск. 

Первые два заключенных — члены палестинской военизированной группировки «Исламский джихад» Махмуд Арда и Якуб Кадари оказались в руках правоохранителей 10 сентября. Житель города Назарет сообщил полиции о двух подозрительных мужчинах, после чего на место немедленно прибыли люди в форме.

На следующий день аресту подверглись еще двое беглецов — бывший командир «Бригады мучеников Аль-Аксы» Закария Збейди и Мухаммад Арда. Таким образом, в настоящий момент на свободе остаются еще двое преступников.

Резонансное событие привело к ужесточению условий содержания в израильских тюрьмах. В частности, палестинские заключенные подверглись обыскам с конфискацией многих личных вещей. Также несколько сотен человек принудительно сменили пенитенциарные учреждения. Сперва они сопротивлялись данному решению, отказываясь выходить из камер, в результате чего правоохранителям пришлось применить к ним силу. Кроме того, все сентябрьские визиты к арестантам были отменены, как и выдача разрешений на них.

Позже — 14 сентября — Комиссия по делам заключенных Палестинской автономии сообщила, что 1 380 из 4 650 содержащихся в тюрьмах палестинцев готовы начать голодовку с целью отмены принятых израильскими правоохранителями мер. Однако уже на следующий день стало известно об отказе от данной идеи.

«Было решено приостановить коллективную голодовку после выполнения требований, включая прекращение коллективных наказаний», — заявили в комиссии.

Поиски оставшихся беглецов продолжаются. По одной из версий, они могли пересечь иорданскую границу, находящуюся в 20 километрах от тюрьмы.

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