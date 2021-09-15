Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований

Иерусалим, 15 августа. Палестинские заключенные в израильских тюрьмах отменили голодовку, начало которой планировалось на 17 сентября. Акция, в которой были готовы принять участие 1 400 человек, оказалась отменена ввиду удовлетворения требований арестантов, сообщает Комиссия по делам заключенных Палестинской автономии.

Пенитенциарная система Израиля пребывает в состоянии повышенного напряжения после того, как 6 сентября шестеро палестинцев совершили побег из тюрьмы строгого режима «Гильбоа», выкопав подземный ход под одной из раковин. Силы безопасности сразу же приступили к розыскным действиям, в первые же дни арестовав семьи беглецов и некоторое количество гражданских в близлежащих селениях. Они, предположительно, могли оказать содействие преступникам.

Palestinian Prisoners Call off Hunger Strike after Israeli Authorities Agree to Their Demands



Palestinian prisoners today called off a hunger strike they were planning to start on Friday after the Israel Prison Services (IPS) agreed to their demands tha… https://t.co/pybOeWvxHS — Amazon UAE (@AmazonUAE2) September 15, 2021

Вскоре данные действия привели к росту радикальных настроений среди арабского населения Западного Берега. Протесты прокатились по ряду городов и сел, включая Дженин, Бейту, Вифлеем и Рамаллу, а также по лагерям беженцев Аль-Аруб, Аль-Фавар. Возникшие беспорядки подавлялись нелетальными средствами, в результате чего свыше сотни палестинцев получили ранения.

Особо острая ситуация сложилась вокруг палестинского лагеря Дженин, где, по одной из версий полиции, могли укрываться беглецы. Последний объект находится в непосредственной близости от «Гильбоа» — примерно в 11 километрах. Кроме того, в одноименном городе живут родственники арестантов. В совокупности эти два фактора обусловили повышенный интерес полиции к Дженину, однако группировки палестинского сопротивления заявили, что окажут израильским силовикам противодействие при попытке войти на территорию лагеря и провести в нем обыск.

Palestinians vow to fight Israeli forces if they raid Jenin camp in search of the six men who escaped from an Israeli jail https://t.co/TPO4jLWh93 pic.twitter.com/wEcFkzIYcC — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 8, 2021

Первые два заключенных — члены палестинской военизированной группировки «Исламский джихад» Махмуд Арда и Якуб Кадари — оказались в руках правоохранителей 10 сентября. Житель города Назарет сообщил полиции о двух подозрительных мужчинах, после чего на место немедленно прибыли люди в форме.

На следующий день аресту подверглись еще двое беглецов — бывший командир «Бригады мучеников Аль-Аксы» Закария Збейди и Мухаммад Арда. Таким образом, в настоящий момент на свободе остаются еще двое преступников.

Two more of the six security prisoners that escaped Gilboa prison earlier this week were caught early this morning by YAMAM and Shin Bet units in Umm el Ghanem. Two remain at large. Manhunt continues. pic.twitter.com/ryspA9A5Ca — Jonathan Hessen (@JonathanHessen) September 11, 2021

Резонансное событие привело к ужесточению условий содержания в израильских тюрьмах. В частности, палестинские заключенные подверглись обыскам с конфискацией многих личных вещей. Также несколько сотен человек принудительно сменили пенитенциарные учреждения. Сперва они сопротивлялись данному решению, отказываясь выходить из камер, в результате чего правоохранителям пришлось применить к ним силу. Кроме того, все сентябрьские визиты к арестантам были отменены, как и выдача разрешений на них.

Позже — 14 сентября — Комиссия по делам заключенных Палестинской автономии сообщила, что 1 380 из 4 650 содержащихся в тюрьмах палестинцев готовы начать голодовку с целью отмены принятых израильскими правоохранителями мер. Однако уже на следующий день стало известно об отказе от данной идеи.

«Было решено приостановить коллективную голодовку после выполнения требований, включая прекращение коллективных наказаний», — заявили в комиссии.

Поиски оставшихся беглецов продолжаются. По одной из версий, они могли пересечь иорданскую границу, находящуюся в 20 километрах от тюрьмы.