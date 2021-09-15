Почему в паспорте у корейца Виктора Цоя было написано «русский»? Колонка Владимира Петрова

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Санкт-Петербург — культурная столица России. Казалось бы, у нас здесь не может быть никаких проблем с дефицитом русской речи. Конечно, ждать от каждого встречного-поперечного владения вокабулярием Пушкина-Гумилева не стоит, но рассчитывать на приемлемый минимум — можно. Но жизнь доказывает, что теория часто отстает от практики.

Буквально вся сфера обслуживания, такси, доставка стремительно перестали говорить на русском языке. Я не хочу становиться апологетом какого-либо национализма, но не могу замечать коренных изменений на рынке труда. Предположу, что тенденция общая для всех крупных городов: бизнес злоупотребляет наймом «дешевых» мигрантов. Самое последнее, на что бизнес смотрит при рекрутинге мигранта — на его образование и культурную нагруженность. Умеешь водить машину? В такси! О, ты умеешь ходить? Будешь работать в доставке! Не хочешь? Тогда ты станешь сушистом!

Всем петербуржцам, бывающим хоть иногда в Пулково, знакомы картины столпотворения из дешевых такси, новоприбывших односельчан (с ходу очумевших от нахождения в новой культурной среде), староприбывших односельчан (управляющих этими самыми такси) и небольших вкраплений ошалелых от такого интернационала горожан.

В конечном итоге главным пострадавшим от такого рода найма всегда становится конечный потребитель, то есть мы с вами. Кто из нас не проводил час-другой в попытках объяснить новоявленному курьеру отличие правой парадной от левой? Я, пытаясь объяснить курьеру слово «консьерж» в сообщениях, получил емкий ответ: «Это твоя проблема, слышЬ»…

Короче говоря, когда наши два мира сходятся в точке коммуникации, то такой «коннект» всегда искрит молниями непонимания.

Может быть, стоит нашим будущим городским депутатам задуматься не над потешными книжками про дружбу народов, а про полноценный закон о знании языка для устройства на работу?

Если наши парламентарии боятся прослыть «русскими прибалтами», то взгляд стоит устремить на старую прогрессивную Европу: Германию или Францию, где существуют строгие градации знаний государственного языка при трудоустройстве. Не знаешь языка? Прости, брат, тебе только кирпичи таскать за синим забором. О, ты выучил рабочий минимум? Тогда давай, пробуй курьера! Хочешь в официанты или бармены? Тут тебе надо экзамен сдать, пробуй!

В конце концов, культура и образование всегда начинаются с языка общения. Сломаем языковой барьер — заложим подлинный фундамент многонационального мира.

Отвечая на вопрос, поставленный в заголовке, хочу сказать, что Виктор Цой, несмотря на то, что он был корейцем, думал и говорил на русском языке. И знаем его мы как русского рокера.