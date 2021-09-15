Коллега Валерия Леонтьева рассказала о его теплых отношениях с женой

Москва, 15 сентября. Импресарио Валентина Григоренко на протяжении нескольких десятков лет работала директором концертных программ российского и советского певца Валерия Леонтьева на Украине. Недавно она дала откровенное интервью Дмитрию Гордону, где рассказала о многолетней дружбе и работе с артистом Валерием Леонтьевым и поделилась мнением о его отношениях с супругой, пишет «7дней.ру».

По ее словам, жена Валерия Людмила следит за здоровьем артиста и не дает лишний раз испортить его.

Стоит отметить, что звезда эстрады женат на избраннице уже более 20 лет. Все это время Григоренко была другом их семьи и знает все их секреты.

«Спасибо Люсе, она очень следит за ним. Если когда-то ему хочется рюмку одну-другую, первая вступает в борьбу и делает все, чтобы здоровье его не подкачало. Потому что он очень много перенес операций и на глазах, и на коленях», — рассказала Валентина в интервью.

Как и большинство звезд, в молодые годы Валерий не берег свое здоровье, много работал и гастролировал, а в перерывах между концертами любил шумные компании и, естественно, злоупотреблял алкоголем, что негативно сказалось на нем.

У Григоренко о Леонтьеве остались исключительно теплые и приятные воспоминания. Она отметила его появление на сцене до того, как публика была к этому готова, и то, что он всегда опережал свое время.

В жизни он, по ее мнению, всегда был теплым и тактичным человеком, настоящим, способным любить и дружить.

После того, как она увидела его выступление впервые, она поняла, что просто обязана предложить ему работу.

«Я пришла на его концерт. Он произвел на меня огромное впечатление. Работа Валеры, внешний вид — все необычно! Зал ревел. Я поняла: надо брать его в наш коллектив», — вспоминает импресарио.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев заинтриговал поклонников Долиной странным поздравлением певицы.