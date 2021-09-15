Китайскому послу Чжэнь Цзегуану запретили вход в здание парламента Великобритании

Лондон, 15 сентября. Лондон закрыл доступ в здание британского парламента китайскому дипломату Чжэнь Цзегуану.

Спикеры палат лордов и общин запретили послу из КНР появляться в здании парламента Великобритании, отмечает The Guardian. Такое решение было принято в ответ на санкции Пекина в отношении Лондона. Запрет на вход в здание будет действовать, пока китайская сторона не отменит введенные ограничения, подчеркнул глава нижней палаты Линдси Хойл.

Посольство КНР в Лондоне назвало подлым шаг со стороны британского парламента. Представители китайского дипведомства подчеркнули, что санкции являются ответной мерой на действия Соединенного Королевства.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал НАТО отказаться от риторики времен холодной войны. Дипломат заявил, что Пекин обеспокоен заявлениями генсека Альянса Йенса Столтенберга о «ядерной угрозе» КНР.