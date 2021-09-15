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Автоконцерн Mazda прекратит продажи кроссовера CX-30 в России

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 19:56
Экономика
Автоконцерн Mazda прекратит продажи кроссовера CX-30 в России
mazda.ru  /  MAZDA

Москва, 15 сентября. Японский автопроизводитель Mazda завершает продажи кроссоверов CX-30 на российском рынке, передает издание «Авторевю».

Популярный в РФ паркетник «стал жертвой» дефицита электронных компонентов. Объемы производства были сокращены, отгрузка машинокомплектов на предприятие во Владивостоке, где осуществлялась сборка кроссоверов, также прекращена.

В настоящий момент у российских дилеров остались в запасе автомобили по цене от 1,7 млн рублей. Однако в ближайшее время они будут распроданы. В итоге модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех, говорится в сообщении.

Mazda ранее представила обновленный кроссовер CX-5. Пока модель доступна только для покупателей в США, но вскоре автомобиль начнут продавать в России и Европе. Визуально машина мало чем отличается от предшественника: ей добавили увеличенный воздухозаборник на переднем бампере, радиаторную решетку с новым узором, а также модернизированные диодные ходовые огни.

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