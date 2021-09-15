Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 20:58
20:57
Африка
Политолог Дугин обозначил роль России в освобождении Африки от неоколониализма
20:57
Экономика
Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики
20:54
Общество
В Пермском крае кот Тимоша спас семью от смерти во время пожара
20:53
Весь мир
Более трети населения Турции находится в долгах по кредитам
20:51
Весь мир
Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
20:50
Армия
Контр-адмирал ВМС Британии Паркин объявил о нестандартной реформе королевского флота
20:49
Политика
Forbes призвал США сменить тактику борьбы с «Северным потоком — 2»
20:48
Армия
Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
20:48
Наука
Ученые из Института системной биологии в США нашли микробиом кишечника для похудения
20:45
Весь мир
Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
Все новости
ЛДПР

Российские банки начнут блокировать платежи в адрес криптобирж

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 19:55
Экономика
Российские банки начнут блокировать платежи в адрес криптобирж
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Российская банковская система будет тормозить взаимодействие людей с криптовалютными обменниками, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Руководство Банка России предупреждает граждан о рисках вложений в криптовалюту и не рекомендует совершать эмоциональные покупки. Слова представителя регулятора приводят «Ведомости».

«С нашей точки зрения, это большое минное поле... Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу этих обменных пунктов и криптобирж», — заявил он.

Центробанк работает над законодательным ограничением использования цифровых активов для населения. За нарушения закона может предусматриваться уголовная и административная ответственность.

В ЦБ ранее перечислили недостатки цифровых активов, которые делают из криптовалюты рискованный финансовый инструмент. Однако директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников указал на потенциальную пользу биткоина.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российские банки начнут блокировать платежи в адрес криптобирж
банк россии центробанк банки криптовалюта биткоин криптобиржи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru