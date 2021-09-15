Российские банки начнут блокировать платежи в адрес криптобирж

Москва, 15 сентября. Российская банковская система будет тормозить взаимодействие людей с криптовалютными обменниками, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Руководство Банка России предупреждает граждан о рисках вложений в криптовалюту и не рекомендует совершать эмоциональные покупки. Слова представителя регулятора приводят «Ведомости».

«С нашей точки зрения, это большое минное поле... Мы начинаем работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу этих обменных пунктов и криптобирж», — заявил он.

Центробанк работает над законодательным ограничением использования цифровых активов для населения. За нарушения закона может предусматриваться уголовная и административная ответственность.

В ЦБ ранее перечислили недостатки цифровых активов, которые делают из криптовалюты рискованный финансовый инструмент. Однако директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников указал на потенциальную пользу биткоина.