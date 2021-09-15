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Назначение нового замглавы МИД Ирана может повлиять на судьбу ядерной сделки
Весь мир
Назначение нового замглавы МИД Ирана может повлиять на судьбу ядерной сделки
flickr.com  /  UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Тегеран, 15 сентября. Иранское руководство назначило на должность заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани.

Он происходит из влиятельной семьи и является братом жены верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Девяностопятилетний отец Кани — бывший член Ассамблеи экспертов, которая отвечает за поиск преемника духовного главы государства, а с 2010 по 2014 годы этот орган возглавлял дядя Кани.

Назначение нового замглавы МИД вызвало резонанс в СМИ, так как он сменил на посту Аббаса Арагчи, в прошлом представлявшего Исламскую республику на переговорах по ядерной программе Ирана, которые в 2015-м закончились подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кани же входил в предыдущий состав делегации, не достигшей успехов в Вене, что в результате обернулось очередными антииранскими санкциями.

Назначение нового замглавы МИД Ирана может повлиять на судьбу ядерной сделки
Федеральное агентство новостей  / 

Если он, будучи ярым критиком ядерной сделки, возьмет руководство над переговорами по возвращению к СВПД, то нельзя исключать, что они также закончатся неудачно. Кани, как и президент Ирана Эбрахим Раиси, является сторонником жесткой политики в отношении Запада и вряд ли пойдет на уступки другим участникам диалога. Вдобавок, по сообщениям некоторых источников, кандидатура нового замглавы МИД выдвинута Саидом Джалили — ультраконсерватором и еще одним противником СВПД, который был главным переговорщиком по ядерной программе в 2008-2013 годах, а в июне текущего года соперничал с Раиси на выборах.

Новый замглавы МИД пополнил список бывших подчиненных президента страны, занявших высокие посты в государстве: будучи генеральным прокурором Ирана, Раиси назначил Кани на должность главы судебного совета по правам человека. После инаугурации 5 августа президент начал стягивать в свою команду сторонников консервативного лагеря, отдав ряд важных должностей тем, кто ранее работал под его началом. В частности, главой администрации Раиси стал Голамхосейн Исмаили — экс-руководитель иранского управления тюрем.

Перспективы на переговорах

На данный момент остается неясным, кто будет возглавлять делегацию Ирана на переговорах по возвращению к ядерной сделке в Вене, которые начались по инициативе президента США Джо Байдена, пришедшего к власти в январе текущего года. Его предшественник Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД, наложив на Исламскую республику жесткие санкции. В ответ Тегеран начал повышать уровень обогащения урана, доведя его до 60%, что вызвало обеспокоенность у региональных и западных противников Ирана.

Шестой раунд переговоров безрезультатно завершился летом, после чего иранская делегация объявила о приостановке диалога до вступления в должность нового правительства. При этом, как ожидалось, избранный президентом Эбрахим Раиси займет более жесткую позицию по вопросам ядерной сделки. В частности, после инаугурации новые власти страны неоднократно давали понять, что не ставят возврат к СВПД приоритетом внешней политики, а в сентябре глава иранского МИД сообщил, что переговоры не возобновятся в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее 13 сентября официальный представитель ведомства в ходе пресс-конференции сообщил, что диалог в Вене продолжится в «ближайшем будущем».

Смена курса

Если теперь делегацией Ирана на переговорах по ядерной сделке будет руководить Кани, то это может стать очередной демонстрацией смены курса Тегерана от налаживания отношений с Западом в сторону сотрудничества со странами региона, а также с Россией и Китаем. Одновременно с его назначением заместителем главы МИД Ирана по экономическим вопросам стал Мехди Сафари — экс-посол республики в РФ и КНР. Помимо этого, новый министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян также более опытен в диалоге с ближневосточными соседями в отличие от своего предшественника Мохаммада Джавада Зарифа, который долгое время учился в США и придерживался западного подхода в дипломатии.

Однако не исключено, что делегацию по-прежнему будет возглавлять Арагчи, занявший должность советника главы МИД, таким образом продолжив свою карьеру в ведомстве на достаточно высоком посту. В этом случае шансы достичь соглашения по ядерной сделке, которые на данный момент не кажутся сколь-либо серьезными, незначительно повысятся.

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иран ядерная сделка
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