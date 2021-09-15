Назначение нового замглавы МИД Ирана может повлиять на судьбу ядерной сделки

Тегеран, 15 сентября. Иранское руководство назначило на должность заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани.

Он происходит из влиятельной семьи и является братом жены верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Девяностопятилетний отец Кани — бывший член Ассамблеи экспертов, которая отвечает за поиск преемника духовного главы государства, а с 2010 по 2014 годы этот орган возглавлял дядя Кани.

El Cezire /// Crucial changes at Iran’s foreign ministry ahead of nuclear talks https://t.co/lM0Xs0R4B2 pic.twitter.com/64WiCZk3CQ — MİT (.) IST SOSYAL MEDYA (@Mit_Ist_Sosyal) September 15, 2021

Назначение нового замглавы МИД вызвало резонанс в СМИ, так как он сменил на посту Аббаса Арагчи, в прошлом представлявшего Исламскую республику на переговорах по ядерной программе Ирана, которые в 2015-м закончились подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кани же входил в предыдущий состав делегации, не достигшей успехов в Вене, что в результате обернулось очередными антииранскими санкциями.

Федеральное агентство новостей /

Если он, будучи ярым критиком ядерной сделки, возьмет руководство над переговорами по возвращению к СВПД, то нельзя исключать, что они также закончатся неудачно. Кани, как и президент Ирана Эбрахим Раиси, является сторонником жесткой политики в отношении Запада и вряд ли пойдет на уступки другим участникам диалога. Вдобавок, по сообщениям некоторых источников, кандидатура нового замглавы МИД выдвинута Саидом Джалили — ультраконсерватором и еще одним противником СВПД, который был главным переговорщиком по ядерной программе в 2008-2013 годах, а в июне текущего года соперничал с Раиси на выборах.

Great perspective and view on Iran’s new political cabinet. Thank you ⁦@JasonMBrodsky⁩ Meet Iran’s New First Vice President And Chief Of Staff ⁦@IranIntl_En⁩ ⁦@IranIntl⁩ https://t.co/BzxOsZc60U — Arezo Rashidian (@RashidianAr) August 9, 2021

Новый замглавы МИД пополнил список бывших подчиненных президента страны, занявших высокие посты в государстве: будучи генеральным прокурором Ирана, Раиси назначил Кани на должность главы судебного совета по правам человека. После инаугурации 5 августа президент начал стягивать в свою команду сторонников консервативного лагеря, отдав ряд важных должностей тем, кто ранее работал под его началом. В частности, главой администрации Раиси стал Голамхосейн Исмаили — экс-руководитель иранского управления тюрем.

Перспективы на переговорах

На данный момент остается неясным, кто будет возглавлять делегацию Ирана на переговорах по возвращению к ядерной сделке в Вене, которые начались по инициативе президента США Джо Байдена, пришедшего к власти в январе текущего года. Его предшественник Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД, наложив на Исламскую республику жесткие санкции. В ответ Тегеран начал повышать уровень обогащения урана, доведя его до 60%, что вызвало обеспокоенность у региональных и западных противников Ирана.

Iran said Monday it planned to resume nuclear talks “in the near future,” the clearest indication yet negotiations on reviving the 2015 nuclear deal could soon resume https://t.co/h8TiaKOo4E — The Wall Street Journal (@WSJ) September 13, 2021

Шестой раунд переговоров безрезультатно завершился летом, после чего иранская делегация объявила о приостановке диалога до вступления в должность нового правительства. При этом, как ожидалось, избранный президентом Эбрахим Раиси займет более жесткую позицию по вопросам ядерной сделки. В частности, после инаугурации новые власти страны неоднократно давали понять, что не ставят возврат к СВПД приоритетом внешней политики, а в сентябре глава иранского МИД сообщил, что переговоры не возобновятся в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее 13 сентября официальный представитель ведомства в ходе пресс-конференции сообщил, что диалог в Вене продолжится в «ближайшем будущем».

Смена курса

Если теперь делегацией Ирана на переговорах по ядерной сделке будет руководить Кани, то это может стать очередной демонстрацией смены курса Тегерана от налаживания отношений с Западом в сторону сотрудничества со странами региона, а также с Россией и Китаем. Одновременно с его назначением заместителем главы МИД Ирана по экономическим вопросам стал Мехди Сафари — экс-посол республики в РФ и КНР. Помимо этого, новый министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян также более опытен в диалоге с ближневосточными соседями в отличие от своего предшественника Мохаммада Джавада Зарифа, который долгое время учился в США и придерживался западного подхода в дипломатии.

Iran replaces deputy foreign minister Araqchi who led nuclear talks https://t.co/TcWdAytb7Z pic.twitter.com/iZwzeWa2Uq — Reuters (@Reuters) September 14, 2021

Однако не исключено, что делегацию по-прежнему будет возглавлять Арагчи, занявший должность советника главы МИД, таким образом продолжив свою карьеру в ведомстве на достаточно высоком посту. В этом случае шансы достичь соглашения по ядерной сделке, которые на данный момент не кажутся сколь-либо серьезными, незначительно повысятся.