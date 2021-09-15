Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 20:58
20:57
Африка
Политолог Дугин обозначил роль России в освобождении Африки от неоколониализма
20:57
Экономика
Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики
20:54
Общество
В Пермском крае кот Тимоша спас семью от смерти во время пожара
20:53
Весь мир
Более трети населения Турции находится в долгах по кредитам
20:51
Весь мир
Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
20:50
Армия
Контр-адмирал ВМС Британии Паркин объявил о нестандартной реформе королевского флота
20:49
Политика
Forbes призвал США сменить тактику борьбы с «Северным потоком — 2»
20:48
Армия
Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
20:48
Наука
Ученые из Института системной биологии в США нашли микробиом кишечника для похудения
20:45
Весь мир
Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
Все новости
ЛДПР

Dagens Nyheter: США надолго запомнят «хаотичное отступление» из Афганистана
Армия
Dagens Nyheter: США надолго запомнят «хаотичное отступление» из Афганистана
Федеральное агентство новостей

Стокгольм, 15 сентября. Вывод Вооруженных сил США из Афганистана был ожидаемым, так как даже американские военные не понимали своих целей, пишет шведское издание Dagens Nyheter.

Последние подразделения американского вооруженного контингента покинули Афганистан в конце лета, когда страну уже захватил «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Автор публикации Карин Эрикссон раскрыла неудобную правду об эвакуации Вооруженных сил США. По ее словам, действия Пентагона были «хаотичным отступлением», которое США запомнят надолго.

Карин Эрикссон также пообщалась с американским военнослужащим, который проходил службу в Афганистане. Там он стал инвалидом и теперь помогает сослуживцам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Американец признался, что отправлялся в Афганистан с юношеским максимализмом. Он ошибочно полагал, что «идет спасать мир», и такие настроения были у многих военных после терактов 11 сентября 2001 года. Позднее все они потеряли веру в победу и возможность создания в Афганистане демократического общества.

Сегодня многие американцы неловко пожимают плечами, когда их спрашивают о том, оправданы ли жизни, которые унесла афганская авантюра Вашингтона. Люди стараются подбирать слова, но часто просто не находят их, констатировали в Dagens Nyheter.

Ранее эксперты рассказали, как теракты 11 сентября изменили США и мир, сообщает RT. При этом в Пентагоне уже ждут скорого возрождения «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Dagens Nyheter: США надолго запомнят «хаотичное отступление» из Афганистана
сша афганистан вс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru