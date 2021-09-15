Dagens Nyheter: США надолго запомнят «хаотичное отступление» из Афганистана

Стокгольм, 15 сентября. Вывод Вооруженных сил США из Афганистана был ожидаемым, так как даже американские военные не понимали своих целей, пишет шведское издание Dagens Nyheter.

Последние подразделения американского вооруженного контингента покинули Афганистан в конце лета, когда страну уже захватил «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Автор публикации Карин Эрикссон раскрыла неудобную правду об эвакуации Вооруженных сил США. По ее словам, действия Пентагона были «хаотичным отступлением», которое США запомнят надолго.

Карин Эрикссон также пообщалась с американским военнослужащим, который проходил службу в Афганистане. Там он стал инвалидом и теперь помогает сослуживцам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Американец признался, что отправлялся в Афганистан с юношеским максимализмом. Он ошибочно полагал, что «идет спасать мир», и такие настроения были у многих военных после терактов 11 сентября 2001 года. Позднее все они потеряли веру в победу и возможность создания в Афганистане демократического общества.

Сегодня многие американцы неловко пожимают плечами, когда их спрашивают о том, оправданы ли жизни, которые унесла афганская авантюра Вашингтона. Люди стараются подбирать слова, но часто просто не находят их, констатировали в Dagens Nyheter.

Ранее эксперты рассказали, как теракты 11 сентября изменили США и мир, сообщает RT. При этом в Пентагоне уже ждут скорого возрождения «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.