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Ученые NASA хотят провести репетицию Армагеддона
Наука
Ученые NASA хотят провести репетицию Армагеддона
pixabay.com

Вашингтон, 15 сентября. Отрепетировать Армагеддон планируют ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Специалисты NASA намерены отработать технологию, которая позволит «отбивать» от Земли представляющие опасность астероиды. План ученых заключается в том, чтобы направить специализированный зонд к объекту в космосе. Затем с помощью устройства совершат попытку увести его с траектории по направлению нашей планеты.

В качестве жертвы исследователи выбрали астероид Диморфос, который на самом деле не угрожает Земле. Однако согласно расчетам специалистов из Мэрилендского университета, зонд, вес которого составляет 500 килограммов, замедлит движение астероида, а затем начнет раскачиваться на орбите. Осколки столкновения Диморфоса с зондом и кувыркание последнего станут затрудняющими факторами в изучении более крупного астероида Дидимоса.

Земля уже сталкивалась с астероидом 66 млн лет назад. Тогда космический объект уничтожил динозавров, однако другие обитатели планеты смогли выжить. Ими стали змеи, ранее выяснили ученые из Китая и США.

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