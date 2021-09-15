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Ученые из Университета Сассекса подтвердили теорию Стивена Хокинга о черных дырах
Наука
Ученые из Университета Сассекса подтвердили теорию Стивена Хокинга о черных дырах
pixabay.com  /  12019

Лондон, 15 сентября. Научные специалисты из Университета Сассекса смогли доказать теорию Стивена Хокинга об аномальных свойствах черных дыр.

В 1974 году ученый Стивен Хокинг сообщил, что от черных дыр исходят тепловые волны. Физики подтвердили, что гигантские космические объекты имеют не только тепло, но и давление. Результатами трудов исследователей поделилось научное издание Physical Review D.

Изначально ученые пользовались в своих расчетах квантовыми гравитационными поправками к энтропии черной дыры. В дальнейшем они пришли к выводу, что переменная ведет себя точно как давление. По словам авторов работы, момент решения уравнений был волнующим.

Группа ученых из Ростова научилась управлять плотностью материалов при помощи света. Исследователи создали особый полимер, который способен менять свои характеристики при световом воздействии.

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черная дыра давление физика
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