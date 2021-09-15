Постпред России в ТКГ Грызлов обозначил позицию Киева по урегулированию в Донбассе

Москва, 15 сентября. Киевские власти отказываются от возвращения к очным переговорам по урегулированию в Донбассе, заявил постпред РФ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

Россия поддерживает стремление участников переговоров к возвращению в очный формат, отметил политик. По его словам, Украина категорически отказалась от взаимодействия в таком режиме.

«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами», — отметил Грызлов.

Также он уточнил, что украинская сторона продолжает скрывать от Донецкой и Луганской народных республик свою позицию по политическому урегулированию.

Ранее экс-глава правительства ДНР Александр Бородай рассказал, что никто не рассчитывал на высокую эффективность минских договоренностей. По его словам, соглашения не привели к результату, ради которого они были подписаны.