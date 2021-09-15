«Спартак» проиграл «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы

Москва, 15 сентября. Матч между клубами «Спартак» и «Легия» завершился поражением московской команды на старте группового этапа Лиги Европы.

Игроки «Спартака» сыграли против «Легии» в домашнем поединке. Игра окончилась со счетом 0:1 в пользу варшавского клуба. Участники команды 22 раза пытались ударить в сторону ворот соперников, но так ни разу и не забили гол.

Несмотря на поражение, «Спартаку» предстоит выйти на поле против ЦСКА в рамках чемпионата России. Кроме того, их ждет матч с командой «Наполи» из Италии на групповом этапе пятого тура Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее «Спартак» потребовал изменить время домашних матчей. Представители клуба обратились с этой просьбой в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).