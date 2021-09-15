Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 20:57
20:57
Экономика
Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики
20:54
Общество
В Пермском крае кот Тимоша спас семью от смерти во время пожара
20:53
Весь мир
Более трети населения Турции находится в долгах по кредитам
20:51
Весь мир
Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
20:50
Армия
Контр-адмирал ВМС Британии Паркин объявил о нестандартной реформе королевского флота
20:49
Политика
Forbes призвал США сменить тактику борьбы с «Северным потоком — 2»
20:48
Армия
Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
20:48
Наука
Ученые из Института системной биологии в США нашли микробиом кишечника для похудения
20:45
Весь мир
Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
20:43
Общество
Пловец Даниленко связал развитие доступной среды для инвалидов с победами паралимпийцев
Все новости
ЛДПР

«Спартак» проиграл «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:07
Спорт
«Спартак» проиграл «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы
wikipedia.org  /  Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 сентября. Матч между клубами «Спартак» и «Легия» завершился поражением московской команды на старте группового этапа Лиги Европы.

Игроки «Спартака» сыграли против «Легии» в домашнем поединке. Игра окончилась со счетом 0:1 в пользу варшавского клуба. Участники команды 22 раза пытались ударить в сторону ворот соперников, но так ни разу и не забили гол.

Несмотря на поражение, «Спартаку» предстоит выйти на поле против ЦСКА в рамках чемпионата России. Кроме того, их ждет матч с командой «Наполи» из Италии на групповом этапе пятого тура Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее «Спартак» потребовал изменить время домашних матчей. Представители клуба обратились с этой просьбой в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Спартак» проиграл «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы
лига европы спартак легия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru