Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 20:57
20:57
Экономика
Мишустин назвал пандемию импульсом для цифровой трансформации экономики
20:54
Общество
В Пермском крае кот Тимоша спас семью от смерти во время пожара
20:53
Весь мир
Более трети населения Турции находится в долгах по кредитам
20:51
Весь мир
Семьи жертв взрыва в порту Бейрута обвинили экс-премьера в бегстве от следствия
20:50
Армия
Контр-адмирал ВМС Британии Паркин объявил о нестандартной реформе королевского флота
20:49
Политика
Forbes призвал США сменить тактику борьбы с «Северным потоком — 2»
20:48
Армия
Захарова призвала Сеул и Пхеньян вернуться к диалогу на фоне пусков ракет
20:48
Наука
Ученые из Института системной биологии в США нашли микробиом кишечника для похудения
20:45
Весь мир
Палестинские заключенные Израиля отменили голодовку после удовлетворения их требований
20:43
Общество
Пловец Даниленко связал развитие доступной среды для инвалидов с победами паралимпийцев
Все новости
ЛДПР

Россия предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для самолетов МС-21
Экономика
Россия предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для самолетов МС-21
wikipedia.org  /  Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 сентября. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила от России предложение обнулить до конца 2023 года ввозные таможенные пошлины в отношении тубореактивных двигателей.

В настоящий момент пошлина составляет 5% от таможенной стоимости. Таким образом, введение данной меры позволит увеличить экономическую активность российского проекта при производстве самолетов МС-21, говорится в материалах, предоставленных на рассмотрение в ЕЭК.

Обсуждение российской инициативы продлится до 5 октября 2021 года. Нулевая ставка пошлины на импорт двигателей для МС-21 вводилась еще в 2014 году, три года спустя ее продлили до конца 2020-го.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля заявил, что новейший отечественный самолет МС-21 вскоре будет введен в эксплуатацию. На авиасалоне МАКС-2021, в котором глава государства принял участие, впервые были представлены модификации воздушного судна с российским двигателем.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для самолетов МС-21
мс-21 двигатели пошлины еэк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru