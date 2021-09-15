Россия предложила обнулить ввозные пошлины на двигатели для самолетов МС-21

Москва, 15 сентября. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила от России предложение обнулить до конца 2023 года ввозные таможенные пошлины в отношении тубореактивных двигателей.

В настоящий момент пошлина составляет 5% от таможенной стоимости. Таким образом, введение данной меры позволит увеличить экономическую активность российского проекта при производстве самолетов МС-21, говорится в материалах, предоставленных на рассмотрение в ЕЭК.

Обсуждение российской инициативы продлится до 5 октября 2021 года. Нулевая ставка пошлины на импорт двигателей для МС-21 вводилась еще в 2014 году, три года спустя ее продлили до конца 2020-го.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля заявил, что новейший отечественный самолет МС-21 вскоре будет введен в эксплуатацию. На авиасалоне МАКС-2021, в котором глава государства принял участие, впервые были представлены модификации воздушного судна с российским двигателем.