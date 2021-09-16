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Потоки нелегалов созданы не пограничниками Белоруссии, а политиками США
Политика
Потоки нелегалов созданы не пограничниками Белоруссии, а политиками США
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты не справляются со своим внутригосударственным кризисом, но по инерции продолжают навязывать правила придуманной собственной демократии другим странам, сея беды и разрушения. Об этом ФАН рассказал профессор Николай Межевич, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в европейском миграционном кризисе виновна Белоруссия.

Доктор экономических наук, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заметил, что «лечить надо не симптомы, а болезнь», пояснив, что источник бед, происходящих в Европе, находится за океаном.

«Заявление госпожи Ляйен об ответственности Белоруссии перед Европой за миграционный кризис поразительно. Она напоминает маленького ребенка, который опрокинул на себя сложенные пирамидой горшки и пинает их, наказывая за проступок. Очевидно, глава Еврокомиссии забыла, что Ирак, Пакистан и Ливию бомбили не белорусы, а американцы, что Афганистан был оккупирован США и их европейскими приспешниками, в дестабилизации обстановки в Сирии во многом повинен Вашингтон, так как американцы, вторгшиеся в эту страну, по сей день находятся там абсолютно нелегитимно», — сказал профессор.

Потоки нелегалов созданы не пограничниками Белоруссии, а политиками США
Global Look Press  / Hindustan Times

По мнению директора Центра белорусских исследований Института Европы РАН, женщина-политик из Германии предъявляет Минску претензии к последствиям событий, о причинах которых говорить не желает, так как в этом случае ей придется обвинить в бедах Европы США.

«Объединенный Запад под предводительством США вторгся в страны Ближнего и Среднего Востока, в Африку и Латинскую Америку, они экспортируют по всему миру «демократию» в том виде, как ее понимают, но винят в том, что натворили, других. С тем же успехом в этом в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза можно искать след Москвы или Минска. Это абсурд! Я хотел бы напомнить, что нелегальные мигранты пробираются в Европу не только через Белоруссию. Существуют балканский, турецкий и испанский маршруты, и они — тоже составная часть миграционного кризиса», — отметил политолог.

Эксперт по международным отношениям крайне осторожно оценил вероятность того, что власти США смогут понять и исправить свои ошибки. Он добавил, что остальным странам остается наблюдать за происходящим, анализировать события и предпринимать меры по сведению последствий непродуманной политики Вашингтона к минимуму.

Ранее ФАН рассказал, какие острые вопросы могли привести в Москву президента Сирии Башара Асада.

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сша белоруссия ес миграционный кризис
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