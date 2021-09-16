Востоковед Вородин заявил о «сложном выборе» талибов в отношении «Аль-Каиды»

Новому руководству Афганистана придется сделать немало сложных выборов, если оно хочет стать «рукопожатным» в мире. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

Глава Разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил, что террористической группировке «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) может понадобиться всего год или два для восстановления своих возможностей по совершению террористических актов на территории США. По словам руководителя военной разведки, в настоящий момент перед его ведомством стоит задача заново развернуть шпионскую сеть в Афганистане, чтобы наблюдать за активностью «Аль-Каиды».

Эксперт попытался ответить на вопрос, куда делась «старая» американская агентура из страны, где США правили почти 20 лет.

«Безусловно, «кадры» остались, но часть шпионов могла оказаться двойными агентами, кто-то мог быть раскрыт и уничтожен — особенно в условиях того жуткого хаоса, охватившего Афганистан. Однако, полагаю, что данное заявление Скотта Берриера в целом носит довольно поверхностный характер и не отражает всей сущности работы, которую США продолжают вести в этой древней стране, даже выведя оттуда свои подразделения», — заявил политолог.

По его словам, «Аль-Каида» с уходом американских войск действительно получила возможность для восстановления потенциала.

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«С другой стороны, следует учитывать, что это все-таки больше «бренд», — заметил собеседник ФАН. — А еще это очередная проверка «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) на «рукопожатность». То же, кстати, можно сказать и про их отношения с ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Перед руководством талибов неизменно встанет выбор: помогать или нет алькаидовцам в их террористической войне».

Однако на данный момент, добавил Вородин, представители «Талибана» заявляют, что не имеют никакого отношения к укрывательству лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

«К числу сложных выборов, встающих перед руководством талибов, также можно отнести признание или непризнание афгано-пакистанской границы — «линии Дюранда», в которой очень заинтересован Исламабад», — отметил эксперт.

В целом же, продолжил он, американская риторика, направленная на «связывание» в массовом сознании граждан США «Талибана» и «Аль-Каиды», может иметь только одну цель.

«Пентагон хочет оставить для себя возможность вернуться в Афганистан под тем или иным предлогом», — резюмировал Вородин.

1 Организация запрещена на территории РФ.