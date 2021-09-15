Полевой лагерь для военных КНР открылся на учениях «Мирная миссия-2021» в Оренбуржье

Оренбург, 15 сентября. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая принимают участие в учениях «Мирная миссия-2021». Для них под Оренбургом был возведен полевой лагерь.

Отмечается, что контртеррористические маневры проводятся военными Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает телеканал «Звезда». Китайское телевидение представило первые кадры военных учений. Из них видно, что в Оренбуржье на территории лагеря установили палатки для сна и отдыха, организовали кухню и столовое помещение, а также медицинский блок.

Церемония открытия состоялась на полигоне Донгуз в Центральном военном округе. Сообщается, что военнослужащие КНР и Казахстана будут использовать свою технику, в то время как представители других стран освоят российскую.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ объявило о завершении российско-белорусских учений «Запад-2021». До этого в военном ведомстве рассказали, что в рамках маневров была создана единая система управления дежурных сил противовоздушной обороны, передает RT.