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Историк Корнилов объяснил, как золотая карета короля расколола общество в Нидерландах
Общество
Историк Корнилов объяснил, как золотая карета короля расколола общество в Нидерландах
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Агрессивные сторонники движения Black Lives Matter (BLM) пытаются заставить нидерландское общество каяться и расплачиваться за многовековую историю государства. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Эксперт прокомментировал политический кризис, возникший вокруг монаршей золотой кареты, в которой король Нидерландов Виллем-Александр в нарушение давней традиции вряд ли сможет проехать к парламенту в Гааге на следующей неделе. Виной всему стали упреки в колониальном прошлом страны со стороны участников BLM.

«Сейчас король не рискует принять окончательное решение, потому что понимает: если он поедет на карете, вызывающей столько споров у сторонников BLM, то будет огромный скандал. Если он демонстративно откажется от ее использования, на него окрысятся его же сторонники — монархисты Нидерландов, а их там немало. В парламенте раскол между политическими партиями — сторонниками и противниками использования этого символического артефакта», — сообщил историк.

Владимир Корнилов объяснил, что исход данной ситуации может иметь далеко идущие последствия для и без того непростой ситуации в Нидерландах.

«Это приводит к очередному расколу в нидерландском обществе. Традиционалисты пытаются хоть как-то защитить свои ценности, свою историю, которую не перепишешь. Агрессивные сторонники BLM пытаются вычистить все, что хотят, заставить платить, каяться, извиняться за все, что происходило в нидерландском обществе на протяжении столетий», — рассказал собеседник ФАН.

Историк Корнилов объяснил, как золотая карета короля расколола общество в Нидерландах
wikipedia.org  / CC0

Кроме того, он подчеркнул, что нынешний кризис стал результатом распространения по миру нового веяния с Запада.

«Культурные войны», которые США активно подогрели в прошлом году, заметьте, исходя из своих сиюминутных партийных целей — скинуть лидера республиканцев и привести к власти кандидата от демократов, теперь отзываются и в Европе тоже», — заключил политолог.

Ранее в беседе с ФАН политолог Александр Рудаков указал на скрытую предпосылку для «развода» Варшавы и ЕС. По его словам, культурные ценности жителей Польши в значительной степени отличаются от стандартов Западной Европы.

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нидерланды корнилов blm
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